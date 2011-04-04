Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:03
Это ж айтишники-стартаперы, кормильцы Украины!
Топ-свинорылы
Киберполиция пресекла деятельность группа украинских хакеров, которые изъяли из западных банков денег больше, чем транш кредита МВФ.
Укранские хакеры обокрали европейские банки на 2,5 миллиарда долларов https://strana.ua/news/314299-khakery-iz-ukrainy-obokrali-evropejskie-banki-na-2-5-milliarda-dollarov.html
В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины
Biden's Laptop Matters
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:36
Вкладчик1234 написав:
В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины
Просто есть некая черта, которую нужно понимать и быть готовым даже к маловероятным проблемам при её пересечении
mustbe
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