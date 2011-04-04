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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1167116811691170

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 48
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
31%
15
В чотирьох
19%
9
В трьох
4%
2
В двох
8%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:03

Это ж айтишники-стартаперы, кормильцы Украины!
Топ-свинорылы :mrgreen:

Киберполиция пресекла деятельность группа украинских хакеров, которые изъяли из западных банков денег больше, чем транш кредита МВФ.


Укранские хакеры обокрали европейские банки на 2,5 миллиарда долларов
https://strana.ua/news/314299-khakery-iz-ukrainy-obokrali-evropejskie-banki-na-2-5-milliarda-dollarov.html

Зображення

В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:36

  Вкладчик1234 написав:В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины :wink:

Просто есть некая черта, которую нужно понимать и быть готовым даже к маловероятным проблемам при её пересечении
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:05

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины :wink:

Просто есть некая черта, которую нужно понимать и быть готовым даже к маловероятным проблемам при её пересечении

Ні..мало інфо щоб зрозуміти.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:48

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Реддиторы подняли стоимость акций магазинов компьютерных игр GameStop на 800% ради шутки.

GameStop — розничная сеть по продаже приставок, игр и прочей приблуды. Недавно брокеры с Уолл-стрит начали мутить воду: продавать её акции, а потом перепокупать подешевле. То есть — ронять биржевую стоимость компании, которая и так просела в пандемию. Это заметили ребятки с сабреддита r/WallStreetBets и решили массово купить ценные бумаги GameStop — ради приколдеса. В итоге за два месяца акции компании выросли с $16,56 до $147,98.

А потом вообще хорошо: Илон Маск написал твит со словом "Gamestonk!!" и ссылкой на сабреддит. В итоге волки с Уолл-стрит посрамлены, но непонятно, надолго ли. Одни аналитики говорят, что скоро оценка компании вернётся к прежним показателям, другие — что такая мем-биржа перевернёт игру (теперь юзеры будут периодически менять стоимость крупных компаний ради шуточек).

Миллениалы изобрели торги

https://t.me/breakingmash/23202
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