Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Вкладчик1234 написав:В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины
Просто есть некая черта, которую нужно понимать и быть готовым даже к маловероятным проблемам при её пересечении
Ні..мало інфо щоб зрозуміти.
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Реддиторы подняли стоимость акций магазинов компьютерных игр GameStop на 800% ради шутки.
GameStop — розничная сеть по продаже приставок, игр и прочей приблуды. Недавно брокеры с Уолл-стрит начали мутить воду: продавать её акции, а потом перепокупать подешевле. То есть — ронять биржевую стоимость компании, которая и так просела в пандемию. Это заметили ребятки с сабреддита r/WallStreetBets и решили массово купить ценные бумаги GameStop — ради приколдеса. В итоге за два месяца акции компании выросли с $16,56 до $147,98.
А потом вообще хорошо: Илон Маск написал твит со словом "Gamestonk!!" и ссылкой на сабреддит. В итоге волки с Уолл-стрит посрамлены, но непонятно, надолго ли. Одни аналитики говорят, что скоро оценка компании вернётся к прежним показателям, другие — что такая мем-биржа перевернёт игру (теперь юзеры будут периодически менять стоимость крупных компаний ради шуточек).