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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1167116811691170

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 48
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
31%
15
В чотирьох
19%
9
В трьох
4%
2
В двох
8%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:36

  Вкладчик1234 написав:В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины :wink:

Просто есть некая черта, которую нужно понимать и быть готовым даже к маловероятным проблемам при её пересечении
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:05

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:В отличие от местных свинорылов, которые действуют только в рамках публичных оферт банков, и законодательства Украины :wink:

Просто есть некая черта, которую нужно понимать и быть готовым даже к маловероятным проблемам при её пересечении

Ні..мало інфо щоб зрозуміти.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:48

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Реддиторы подняли стоимость акций магазинов компьютерных игр GameStop на 800% ради шутки.

GameStop — розничная сеть по продаже приставок, игр и прочей приблуды. Недавно брокеры с Уолл-стрит начали мутить воду: продавать её акции, а потом перепокупать подешевле. То есть — ронять биржевую стоимость компании, которая и так просела в пандемию. Это заметили ребятки с сабреддита r/WallStreetBets и решили массово купить ценные бумаги GameStop — ради приколдеса. В итоге за два месяца акции компании выросли с $16,56 до $147,98.

А потом вообще хорошо: Илон Маск написал твит со словом "Gamestonk!!" и ссылкой на сабреддит. В итоге волки с Уолл-стрит посрамлены, но непонятно, надолго ли. Одни аналитики говорят, что скоро оценка компании вернётся к прежним показателям, другие — что такая мем-биржа перевернёт игру (теперь юзеры будут периодически менять стоимость крупных компаний ради шуточек).

Миллениалы изобрели торги

https://t.me/breakingmash/23202
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:59

Вкладчик1234


Вчера эти акции сделали еще +134% :mrgreen:
И торги закрылись на цене 347 баксов
кратковременно цена долетала до 380 баксов
https://finviz.com/quote.ashx?t=GME
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:25

Свіжа Сантана Барбара
коротко - падаєм
Підозріло високі % в Альянсі(грн) і Мега (валюта)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-270121/

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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:28

Война Уолл-стрит и трейдеров с реддита. Продолжение:

— Количество подписчиков сабреддита r/WallStreetBets выросло до пяти миллионов

— На приложение для покупки акций Robinhood подали коллективный иск за ограничение возможности покупать акции GameStop

— Глава Robinhood объяснил запрет на приобретение бумаг нехваткой денег на выплаты и попыткой защитить клиентов и фирму

— Robinhood начало автоматически продавать акции GameStop некоторых пользователей "ради их же блага"

— Хедж-фондовый миллиардер Леон Куперман назвал происходящее "способом нападения на богатых людей"

— Сабреддит r/SatoshiStreetBets (отсылка к "создателю" биткоина) и мемосеры из Твиттера подняли стоимость криптовалюты Dogecoin на 373% за сутки (в какой-то момент она поднялась на 613%)

— Перед Нью-Йоркской фондовой биржей собрался пикет. Люди вышли под лозунгами "Tax Wall St. Trades" и "Tax the Rich"

— Илон Маск добавил хештег с биткоином в описание своего профиля в Твиттере. Цена крипты сразу выросла.

https://t.me/breakingmash/23253
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:коротко - падаєм

Стоїмо в очікуванні...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:17

  Вкладчик1234 написав:
Война Уолл-стрит и трейдеров с реддита. Продолжение:

— Количество подписчиков сабреддита r/WallStreetBets выросло до пяти миллионов

— На приложение для покупки акций Robinhood подали коллективный иск за ограничение возможности покупать акции GameStop

— Глава Robinhood объяснил запрет на приобретение бумаг нехваткой денег на выплаты и попыткой защитить клиентов и фирму

— Robinhood начало автоматически продавать акции GameStop некоторых пользователей "ради их же блага"

— Хедж-фондовый миллиардер Леон Куперман назвал происходящее "способом нападения на богатых людей"

— Сабреддит r/SatoshiStreetBets (отсылка к "создателю" биткоина) и мемосеры из Твиттера подняли стоимость криптовалюты Dogecoin на 373% за сутки (в какой-то момент она поднялась на 613%)

— Перед Нью-Йоркской фондовой биржей собрался пикет. Люди вышли под лозунгами "Tax Wall St. Trades" и "Tax the Rich"

— Илон Маск добавил хештег с биткоином в описание своего профиля в Твиттере. Цена крипты сразу выросла.

https://t.me/breakingmash/23253


короче буде весело! я це бачу так - війна проти жадібних хедж-фондів які жирували десятиліттями розпочалась!
фонда перетворюється в МММ-2021
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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