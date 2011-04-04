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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1216121712181219

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:49

  flyman написав:
  greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тоесть ещё в половину урежут проценты по депозитам приблизив их к процентм в ЕС где низкий

3-4 відсоти на кінець року? :)

Ага, по іпотеці, в грн., ефективна. Прям щас.

В валюті на депо.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:50

  greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тоесть ещё в половину урежут проценты по депозитам приблизив их к процентм в ЕС где низкий

3-4 відсоти на кінець року? :)

И это ещё хороший процент. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Понижение процентов по депозитным вкладам ничего общего с европеизацией не имеет. Ни как следствие, ни как причина.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 06:39

Так и снижение интерченжа тоже не европеизация
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:31

А хатинку на 299 квадратів так і не добудувала
https://minfin.com.ua/ua/2021/03/31/62398907/
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