Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:49
flyman написав: greenozon написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Тоесть ещё в половину урежут проценты по депозитам приблизив их к процентм в ЕС где низкий
3-4 відсоти на кінець року?
Ага, по іпотеці, в грн., ефективна. Прям щас.
В валюті на депо.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 21:21
Понижение процентов по депозитным вкладам ничего общего с европеизацией не имеет. Ни как следствие, ни как причина.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 06:39
Так и снижение интерченжа тоже не европеизация
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Додано: Чет 01 кві, 2021 07:31
А хатинку на 299 квадратів так і не добудувала
https://minfin.com.ua/ua/2021/03/31/62398907/
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Додано: Чет 01 кві, 2021 10:54
тюряга плаче за бандитками (і її поплічниками!)
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:34
До Системи BankID НБУ підключився перший мобільний оператор – lifecell.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/lifecel ... bankid-nbu
greenozon
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:40
і що то дає?
змінити тариф можна і з SMS або дзвінком в калцентр або з смартфона app мійлайф, чи як його там
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:59
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