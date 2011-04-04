Квесторе_поверніться написав:
Як заюзати?
1. Відкрити рахунок у японському банку
2. Приїхати до України
3. ????
4. PROFIT
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 кві, 2021 18:13
1. Відкрити рахунок у японському банку
2. Приїхати до України
3. ????
4. PROFIT
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:22
Свіжа СантаБарбара від мінфіна (огляд депозитних ставок по БСУ)
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:40
Комерційних індустріалів немає в наших краях - викреслюєм.
І маєм максимуми по американцю 2,5% і європейцю 2,3%...і це дрібні банки.
На шо пікнічкувати?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:48
Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:03
как обычно ставки в таблице отличаются от реальных.
А опечатки то или банки уже поменяли ставки - хз.
В КиБ по евро нет 3,3, максимум 3.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Панове, - якщо вам банк не видає доступну іпотеку під 7%, то вони тоді точно знають, що ця тема ПРАЦЮЄ!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:46
Ще цікавий КіБ, для валюти, і по гривні (крім згадуваних раніше Січ та Мега та Альфа).
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:48
З продовженням може бути. А з стречкартою навіть 3.5% (акція до середини травня , якщо не помиляюся)
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:10
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