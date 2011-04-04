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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1217121812191220

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:13

  Квесторе_поверніться написав:

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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:22

Свіжа СантаБарбара від мінфіна (огляд депозитних ставок по БСУ)


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-3103/
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:40

  greenozon написав:Свіжа СантаБарбара від мінфіна (огляд депозитних ставок по БСУ)


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-3103/

Комерційних індустріалів немає в наших краях - викреслюєм.
І маєм максимуми по американцю 2,5% і європейцю 2,3%...і це дрібні банки. :shock:
На шо пікнічкувати? :(
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:48

  Квесторе_поверніться написав:На шо пікнічкувати? :(

Пикник закончен, было весело. Осталось ностальгически смотреть на затухающие угли.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:03

  greenozon написав:Свіжа СантаБарбара від мінфіна (огляд депозитних ставок по БСУ)


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-3103/
как обычно ставки в таблице отличаются от реальных.

А опечатки то или банки уже поменяли ставки - хз.

В КиБ по евро нет 3,3, максимум 3.
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... .20212.pdf
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Панове, - якщо вам банк не видає доступну іпотеку під 7%, то вони тоді точно знають, що ця тема ПРАЦЮЄ! :D
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:46

  greenozon написав:Свіжа СантаБарбара від мінфіна (огляд депозитних ставок по БСУ)


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-3103/

Ще цікавий КіБ, для валюти, і по гривні (крім згадуваних раніше Січ та Мега та Альфа).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:Свіжа СантаБарбара від мінфіна (огляд депозитних ставок по БСУ)


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-3103/
как обычно ставки в таблице отличаются от реальных.

А опечатки то или банки уже поменяли ставки - хз.

В КиБ по евро нет 3,3, максимум 3.
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... .20212.pdf

З продовженням може бути. А з стречкартою навіть 3.5% (акція до середини травня , якщо не помиляюся)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:10

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Свіжа СантаБарбара від мінфіна (огляд депозитних ставок по БСУ)


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-3103/

Комерційних індустріалів немає в наших краях - викреслюєм.
І маєм максимуми по американцю 2,5% і європейцю 2,3%...і це дрібні банки. :shock:
На шо пікнічкувати? :(
https://m.youtube.com/watch?v=Ewg6Wq89VhA
Investor_K
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