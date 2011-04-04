Вспоминаю сколько раз с помпой таскали по новостям эту Дию. А оказывается документы из неё станут юридически полноценными лишь через пол года.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 кві, 2021 15:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 04 кві, 2021 18:42
Нагадую форумчанам за поточні депо-акції по БСУ
- Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
- Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
- До 15 квітня 2021 року Універсал Банк проводить депозитну акцію «До Дня клієнта»
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
- До 30 квітня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
- До 14 травня 2021 року в АТ КІБ діє депозитна акція "Відсотки для гурмана"
- До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто
Додано: Нед 04 кві, 2021 18:58
Re: Байки про банки і не тільки....
В ходе акции сотрудники банка охотно посмотрят на идиотов которые пришли в отделение "сберкасса-стайл" для оформления депозита, да ещё и под такие смешные проценты. Специально для клиентов тоскующих по СССР в отделениях банка есть обеденный перерыв.
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