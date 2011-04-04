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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 кві, 2021 15:28
greenozon написав:
вже із 23 серпня цього року
Вспоминаю сколько раз с помпой таскали по новостям эту Дию. А оказывается документы из неё станут юридически полноценными лишь через пол года.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 16:49
Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?
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Geo2
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:18
Geo2 написав:
Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
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Flamingo
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:31
Flamingo написав:
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.
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Goodman
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:42
Нагадую форумчанам за поточні депо-акції по БСУ
- Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
- Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
- До 15 квітня 2021 року Універсал Банк проводить депозитну акцію «До Дня клієнта»
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
- До 30 квітня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
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- До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто
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greenozon
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:45
Goodman написав: Flamingo написав:
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.
Даже если так (хотя в условиях вопроса ничего об этом не сказано), потолок по сумме так или иначе имеется на всех банковских картах дающих более менее интересный кэшбек по комунали. Поэтому для мегасумм по любэ придется использовать по нескольку карт
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Додано: Нед 04 кві, 2021 18:58
greenozon написав:
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
В ходе акции сотрудники банка охотно посмотрят на идиотов которые пришли в отделение "сберкасса-стайл" для оформления депозита, да ещё и под такие смешные проценты. Специально для клиентов тоскующих по СССР в отделениях банка есть обеденный перерыв.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 21:08
Flamingo написав: Geo2 написав:
Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
К сожалению по Ясно остался только этот месяц, поэтому дальше только Укрсиб
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velvet
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Додано: Нед 04 кві, 2021 21:46
velvet написав: Flamingo написав: Geo2 написав:
Какой банк сейчас
дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?
ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
К сожалению по Ясно остался только этот месяц, поэтому дальше только Укрсиб
Прошу прощения, но смею заметить, что не зависимо от чьих либо сожалений - вопрос был задан о конкретном периоде времени - сейчас. А как раз сейчас Ясно лучше Сибаса
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Flamingo
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Додано: Нед 04 кві, 2021 22:22
Flamingo написав:
Прошу прощения, но смею заметить, что не зависимо от чьих либо сожалений - вопрос был задан о конкретном периоде времени - сейчас. А как раз сейчас Ясно лучше Сибаса
Я не написал что карта Укрсиба сейчас лучше карты ПУМБа от Ясно. Было лишь уточнение, что со следующего месяца карта ПУМБа не будет самой выгодной для кешбэка,ведь очень маловероятно что человек будет пользоваться самой выгодной картой только сейчас.
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