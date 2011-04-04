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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1219122012211222>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:вже із 23 серпня цього року

Вспоминаю сколько раз с помпой таскали по новостям эту Дию. А оказывается документы из неё станут юридически полноценными лишь через пол года.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:49

Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?
Geo2
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:18

  Geo2 написав:Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?

ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:31

  Flamingo написав:ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:42

Нагадую форумчанам за поточні депо-акції по БСУ

- Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
- Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
- До 15 квітня 2021 року Універсал Банк проводить депозитну акцію «До Дня клієнта»
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
- До 30 квітня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
- До 14 травня 2021 року в АТ КІБ діє депозитна акція "Відсотки для гурмана"
- До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:45

  Goodman написав:
  Flamingo написав:ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно
Там потолок по сумме. Я так понял , когда сезон закривается, человек хочет мегасумми прогнать.

Даже если так (хотя в условиях вопроса ничего об этом не сказано), потолок по сумме так или иначе имеется на всех банковских картах дающих более менее интересный кэшбек по комунали. Поэтому для мегасумм по любэ придется использовать по нескольку карт
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
В ходе акции сотрудники банка охотно посмотрят на идиотов которые пришли в отделение "сберкасса-стайл" для оформления депозита, да ещё и под такие смешные проценты. Специально для клиентов тоскующих по СССР в отделениях банка есть обеденный перерыв.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 21:08

  Flamingo написав:
  Geo2 написав:Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?

ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно

К сожалению по Ясно остался только этот месяц, поэтому дальше только Укрсиб
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 21:46

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  Geo2 написав:Какой банк сейчас дает самый выгодный кэшбек на коммунальные?

ПУМБ при наличии кредитки оформленной по ссылке от Ясно

К сожалению по Ясно остался только этот месяц, поэтому дальше только Укрсиб

Прошу прощения, но смею заметить, что не зависимо от чьих либо сожалений - вопрос был задан о конкретном периоде времени - сейчас. А как раз сейчас Ясно лучше Сибаса :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 22:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Прошу прощения, но смею заметить, что не зависимо от чьих либо сожалений - вопрос был задан о конкретном периоде времени - сейчас. А как раз сейчас Ясно лучше Сибаса

Я не написал что карта Укрсиба сейчас лучше карты ПУМБа от Ясно. Было лишь уточнение, что со следующего месяца карта ПУМБа не будет самой выгодной для кешбэка,ведь очень маловероятно что человек будет пользоваться самой выгодной картой только сейчас.
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