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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1219122012211222

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
В ходе акции сотрудники банка охотно посмотрят на идиотов которые пришли в отделение "сберкасса-стайл"

Та ладно.
У ская в Киеве на Гончара вполне нормальное отделение.
Я бы даже сказал - прикольное, футуристическое
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:13

  greenozon написав:Нагадую форумчанам за поточні депо-акції по БСУ

- Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
- Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
- До 15 квітня 2021 року Універсал Банк проводить депозитну акцію «До Дня клієнта»
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
- До 30 квітня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
- До 14 травня 2021 року в АТ КІБ діє депозитна акція "Відсотки для гурмана"
- До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто


Акция звучит громко. Но ставочки не фонтан
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