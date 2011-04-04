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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:18
vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
В ходе акции сотрудники банка охотно посмотрят на идиотов которые пришли в отделение "сберкасса-стайл"
Та ладно.
У ская в Киеве на Гончара вполне нормальное отделение.
Я бы даже сказал - прикольное, футуристическое
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:13
greenozon написав:
Нагадую форумчанам за поточні депо-акції по БСУ
- Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
- Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
- До 15 квітня 2021 року Універсал Банк проводить депозитну акцію «До Дня клієнта»
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
- До 30 квітня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
- До 14 травня 2021 року в АТ КІБ діє депозитна акція "Відсотки для гурмана"
- До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто
Акция звучит громко. Но ставочки не фонтан
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:43
mustbe написав: vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
В ходе акции сотрудники банка охотно посмотрят на идиотов которые пришли в отделение "сберкасса-стайл"
Та ладно.
У ская в Киеве на Гончара вполне нормальное отделение.
Я бы даже сказал - прикольное, футуристическое
Но оно одно такое не только на весь Киев, а на всю Украину. А вот в Харькове .... ух. Ещё и охранник на входе с сильным комплексом вахтёра, и дверь на кнопке и кодовом замке как в институтах на военке были, советские такие. Улица, к слову, называется Военная
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:51
greenozon написав:
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
Этот Акційний только в валюте. От 5000$ на полгода 1,75% надо бежать
Посмотрел по гривне, вообще издевательство над клиентом, полгода 7% могут максимум выдать.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:37
Proofy написав: greenozon написав:
- До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
Этот Акційний только в валюте. От 5000$ на полгода 1,75% надо бежать
Посмотрел по гривне, вообще издевательство над клиентом, полгода 7% могут максимум выдать.
Когда уже прекратится это издевательство?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:40
Неожиданно возник интересный вопрос.
А кто какой картой пользуется для быстрого снятия приличных сумм (от 20к) из банкоматов?
Навскидку:
1. КДВ Приватбанка - 20000 раз в 3 часа.
2. Дебетовые карты Альфы - в зависимости от пакета, но если снимать много, то хватит... аж на один день. Два снятия в кассе не рассматриваю.
И собственно говоря, все. Из того, что есть у меня.
А что еще? Причем желательно, чтобы пополнение по безналу было без комиссии, иначе какой смысл...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:50
Искатель написав:
А кто какой картой пользуется для быстрого снятия приличных сумм (от 20к) из банкоматов?
таскаю стару коняку, інджой. У райфа й колі знімав по 30.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:10
Мизантрóп написав:Искатель
тот же набор + всекарта ПУМБы
ВсеКарта есть, естественно.
А что там по снятию в чужих банках, не скажете? Родной банкомат ну очень далеко...
Ну и ... для оперативного снятия она слабо годится, из-за возможности влететь на овердрафт.
Разве что держать на "Вильном", а потом перебрасывать на ВсеКарту и снимать.
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Искатель
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