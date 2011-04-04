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Мизантрóп написав:Искатель тот же набор + всекарта ПУМБы
ВсеКарта есть, естественно. А что там по снятию в чужих банках, не скажете? Родной банкомат ну очень далеко... Ну и ... для оперативного снятия она слабо годится, из-за возможности влететь на овердрафт.
Разве что держать на "Вильном", а потом перебрасывать на ВсеКарту и снимать.