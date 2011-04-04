Додано: Чет 08 кві, 2021 13:43

Vadim V написав: Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ? Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?

чтобы карта была в евро чтобы избежать платы на конвертацию и завышенного банковского курса гривна-евро,

чтобы банк не брал комиссию за переводы через чужиe peer-2-peer сервисы

С такой суммой легко справится (Transfer)Wise. Комиссия будет не более 1%, а может и менее: обычно получается где-то в районе 0,6%, но точную цифру они показывают лишь в момент проведения операций.Единственно что не понятно как Wise отнесётся к тому что отправка денег будет на счёт третьего лица - это надо уточнить у поддержки. Я пока имеют опыт вывода лишь на свои собственные счета.Чтобы комиссия получалась именно такой надо списывать деньги с украинской карты на счёт в Wise используя Apple/Google Pay. Желательно конечно также:По времени это всё займет буквально несколько минут, если не включать времени на регистрацию в Wise и времени на проведение SEPA перевода на последнем этапе что очень зависит не только от Wise, но и от работы банка получателя.======Если же это всё слишком сложно или пугает то уже несколько банков имеют услугу отправки денег на карту зарубежного банка. Из тех что я знаю это Моно, Приват, Альфа. Тариф там чуть выше, где-то около 2%.