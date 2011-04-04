Додано: Чет 08 кві, 2021 18:18

Vadim V написав: Ничего не пугает , кроме % Ничего не пугает , кроме %

Дешевле не встречал, если использовать именно перевод денег в том или ином виде.Можно через крипту. Но это врядли приемлемый вариант если ни ты, ни получатель до этого дела с криптой не имели - велик риск и ошибки, и просто неудачного стечения обтоятельств (скачек курса).Вот там можно не то что с комиссией, можно ещё и в плюсе остаться позле отсылки денег. А можно и наоборот заплатить раза в полтора больше. Тоже проверено лично. Как способ перевода, я не могу это - пересылку через крипту - ни рекомендовать, ни не рекомендовать, лишь могу рассказать как (не очень быстро) это сделать.На европейской бирже надо будет регистрироваться получателю: для вывода денег с биржи обычно надо пересылать их только на счёт того же лица, которое было проверено при открытии аккаунта на криптобирже - тоесть зарегаться самому, а отправить какоу-му нибудь ковальскому или себастьяну не получится. Надо иметь евро-счёт в евробанке на своё имя как промежуточный пункт вывода. (Transfer)Wise в качестве промежуточного счёта не подходит: обычно и биржи не хотят на его счета выводить деньги, и сам Wise не даёт отправлять деньги на биржи (присланные скорей всего или вернёт, или заморозит и закроет счёт).