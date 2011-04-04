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Мизантрóп написав:Искатель тот же набор + всекарта ПУМБы
ВсеКарта есть, естественно. А что там по снятию в чужих банках, не скажете? Родной банкомат ну очень далеко... Ну и ... для оперативного снятия она слабо годится, из-за возможности влететь на овердрафт.
Разве что держать на "Вильном", а потом перебрасывать на ВсеКарту и снимать.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии (ISIN US77586ТАD81). Такое решение регулятор принял 6 апреля, рассмотрев поданное в конце марта заявление Нацдепозитария, передает Интерфакс-Украина.
Еврооблигации допустили с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.
Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США.
Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28, перед еврооблигациями Румынии НКЦБФР 11 марта одобрило торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc (код ISIN USU0242AAD47). О намерении торговать ими сообщил один из крупнейших розничных брокеров страны – "Фридом Финанс Украина" https://finance.liga.net/all/novosti/v- ... ko-iz-ssha
Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
С такой суммой легко справится (Transfer)Wise. Комиссия будет не более 1%, а может и менее: обычно получается где-то в районе 0,6%, но точную цифру они показывают лишь в момент проведения операций.
Единственно что не понятно как Wise отнесётся к тому что отправка денег будет на счёт третьего лица - это надо уточнить у поддержки. Я пока имеют опыт вывода лишь на свои собственные счета.
Чтобы комиссия получалась именно такой надо списывать деньги с украинской карты на счёт в Wise используя Apple/Google Pay. Желательно конечно также:
чтобы карта была в евро чтобы избежать платы на конвертацию и завышенного банковского курса гривна-евро,
чтобы банк не брал комиссию за переводы через чужиe peer-2-peer сервисы
По времени это всё займет буквально несколько минут, если не включать времени на регистрацию в Wise и времени на проведение SEPA перевода на последнем этапе что очень зависит не только от Wise, но и от работы банка получателя.
====== Если же это всё слишком сложно или пугает то уже несколько банков имеют услугу отправки денег на карту зарубежного банка. Из тех что я знаю это Моно, Приват, Альфа. Тариф там чуть выше, где-то около 2%.
Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
С такой суммой легко справится (Transfer)Wise. Комиссия будет не более 1%, а может и менее: обычно получается где-то в районе 0,6%, но точную цифру они показывают лишь в момент проведения операций.
Единственно что не понятно как Wise отнесётся к тому что отправка денег будет на счёт третьего лица - это надо уточнить у поддержки. Я пока имеют опыт вывода лишь на свои собственные счета.
Чтобы комиссия получалась именно такой надо списывать деньги с украинской карты на счёт в Wise используя Apple/Google Pay. Желательно конечно также:
чтобы карта была в евро чтобы избежать платы на конвертацию и завышенного банковского курса гривна-евро,
чтобы банк не брал комиссию за переводы через чужиe peer-2-peer сервисы
По времени это всё займет буквально несколько минут, если не включать времени на регистрацию в Wise и времени на проведение SEPA перевода на последнем этапе что очень зависит не только от Wise, но и от работы банка получателя.
====== Если же это всё слишком сложно или пугает то уже несколько банков имеют услугу отправки денег на карту зарубежного банка. Из тех что я знаю это Моно, Приват, Альфа. Тариф там чуть выше, где-то около 2%.
Дешевле не встречал, если использовать именно перевод денег в том или ином виде.
Можно через крипту. Но это врядли приемлемый вариант если ни ты, ни получатель до этого дела с криптой не имели - велик риск и ошибки, и просто неудачного стечения обтоятельств (скачек курса).
Вот там можно не то что с комиссией, можно ещё и в плюсе остаться позле отсылки денег. А можно и наоборот заплатить раза в полтора больше. Тоже проверено лично. Как способ перевода, я не могу это - пересылку через крипту - ни рекомендовать, ни не рекомендовать, лишь могу рассказать как (не очень быстро) это сделать.
На европейской бирже надо будет регистрироваться получателю: для вывода денег с биржи обычно надо пересылать их только на счёт того же лица, которое было проверено при открытии аккаунта на криптобирже - тоесть зарегаться самому, а отправить какоу-му нибудь ковальскому или себастьяну не получится. Надо иметь евро-счёт в евробанке на своё имя как промежуточный пункт вывода. (Transfer)Wise в качестве промежуточного счёта не подходит: обычно и биржи не хотят на его счета выводить деньги, и сам Wise не даёт отправлять деньги на биржи (присланные скорей всего или вернёт, или заморозит и закроет счёт).