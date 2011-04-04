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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1220122112221223

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:04

  Искатель написав:
  Мизантрóп написав:Искатель тот же набор + всекарта ПУМБы :wink:

ВсеКарта есть, естественно.
А что там по снятию в чужих банках, не скажете? Родной банкомат ну очень далеко...
Ну и ... для оперативного снятия она слабо годится, из-за возможности влететь на овердрафт.

Разве что держать на "Вильном", а потом перебрасывать на ВсеКарту и снимать.

https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/vsekarta манёвреннее Альфы :wink:
Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:А что еще? Причем желательно, чтобы пополнение по безналу было без комиссии, иначе какой смысл...

Мучимся з Моїм банком.
Квесторе_поверніться
 
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замечательный фильм, концовку можно не смотреть, ее сделали чтобы смягчить эффект
https://www.imdb.com/title/tt12869176/
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии (ISIN US77586ТАD81). Такое решение регулятор принял 6 апреля, рассмотрев поданное в конце марта заявление Нацдепозитария, передает Интерфакс-Украина.

Еврооблигации допустили с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.

Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США.

Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28, перед еврооблигациями Румынии НКЦБФР 11 марта одобрило торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc (код ISIN USU0242AAD47). О намерении торговать ими сообщил один из крупнейших розничных брокеров страны – "Фридом Финанс Украина"
https://finance.liga.net/all/novosti/v- ... ko-iz-ssha
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:35

Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:54

Верховный суд объявил перерыв в рассмотрении дела офшоров Суркисов и “Приватбанка”

https://oligarh.media/2021/04/08/verhov ... ivatbanka/
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:43

  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?

С такой суммой легко справится (Transfer)Wise. Комиссия будет не более 1%, а может и менее: обычно получается где-то в районе 0,6%, но точную цифру они показывают лишь в момент проведения операций.

Единственно что не понятно как Wise отнесётся к тому что отправка денег будет на счёт третьего лица - это надо уточнить у поддержки. Я пока имеют опыт вывода лишь на свои собственные счета.

Чтобы комиссия получалась именно такой надо списывать деньги с украинской карты на счёт в Wise используя Apple/Google Pay. Желательно конечно также:
  • чтобы карта была в евро чтобы избежать платы на конвертацию и завышенного банковского курса гривна-евро,
  • чтобы банк не брал комиссию за переводы через чужиe peer-2-peer сервисы

По времени это всё займет буквально несколько минут, если не включать времени на регистрацию в Wise и времени на проведение SEPA перевода на последнем этапе что очень зависит не только от Wise, но и от работы банка получателя.

======
Если же это всё слишком сложно или пугает то уже несколько банков имеют услугу отправки денег на карту зарубежного банка. Из тех что я знаю это Моно, Приват, Альфа. Тариф там чуть выше, где-то около 2%.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?

С такой суммой легко справится (Transfer)Wise. Комиссия будет не более 1%, а может и менее: обычно получается где-то в районе 0,6%, но точную цифру они показывают лишь в момент проведения операций.

Единственно что не понятно как Wise отнесётся к тому что отправка денег будет на счёт третьего лица - это надо уточнить у поддержки. Я пока имеют опыт вывода лишь на свои собственные счета.

Чтобы комиссия получалась именно такой надо списывать деньги с украинской карты на счёт в Wise используя Apple/Google Pay. Желательно конечно также:
  • чтобы карта была в евро чтобы избежать платы на конвертацию и завышенного банковского курса гривна-евро,
  • чтобы банк не брал комиссию за переводы через чужиe peer-2-peer сервисы

По времени это всё займет буквально несколько минут, если не включать времени на регистрацию в Wise и времени на проведение SEPA перевода на последнем этапе что очень зависит не только от Wise, но и от работы банка получателя.

======
Если же это всё слишком сложно или пугает то уже несколько банков имеют услугу отправки денег на карту зарубежного банка. Из тех что я знаю это Моно, Приват, Альфа. Тариф там чуть выше, где-то около 2%.

Ничего не пугает , кроме % :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vadim V написав:Ничего не пугает , кроме %

Дешевле не встречал, если использовать именно перевод денег в том или ином виде.

Можно через крипту. Но это врядли приемлемый вариант если ни ты, ни получатель до этого дела с криптой не имели - велик риск и ошибки, и просто неудачного стечения обтоятельств (скачек курса).

Вот там можно не то что с комиссией, можно ещё и в плюсе остаться позле отсылки денег. А можно и наоборот заплатить раза в полтора больше. Тоже проверено лично. Как способ перевода, я не могу это - пересылку через крипту - ни рекомендовать, ни не рекомендовать, лишь могу рассказать как (не очень быстро) это сделать.

На европейской бирже надо будет регистрироваться получателю: для вывода денег с биржи обычно надо пересылать их только на счёт того же лица, которое было проверено при открытии аккаунта на криптобирже - тоесть зарегаться самому, а отправить какоу-му нибудь ковальскому или себастьяну не получится. Надо иметь евро-счёт в евробанке на своё имя как промежуточный пункт вывода. (Transfer)Wise в качестве промежуточного счёта не подходит: обычно и биржи не хотят на его счета выводить деньги, и сам Wise не даёт отправлять деньги на биржи (присланные скорей всего или вернёт, или заморозит и закроет счёт).
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:24

  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


бусіками

це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.
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