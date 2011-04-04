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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:39

  greenozon написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


бусіками

це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.

Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:06

  Vadim V написав:
  greenozon написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


бусіками

це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.

Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?


А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:09

  PUnder написав:
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.

1% это не 20 уе. посоветуйте где за 1% ?
В Европе за депозит годовой дают меньше 1% , А ТУТ ЗА ПЕРЕВОД СТОЛЬКО :(
Vadim V
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