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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:39
greenozon написав: Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
бусіками
це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.
Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 19:06
Vadim V написав: greenozon написав: Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
бусіками
це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.
Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.
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PUnder
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Додано: Чет 08 кві, 2021 19:09
PUnder написав:
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.
1% это не 20 уе. посоветуйте где за 1% ?
В Европе за депозит годовой дают меньше 1% , А ТУТ ЗА ПЕРЕВОД СТОЛЬКО
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Vadim V
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