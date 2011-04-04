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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:39

  greenozon написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


бусіками

це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.

Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:06

  Vadim V написав:
  greenozon написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


бусіками

це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.

Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?


А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:09

  PUnder написав:
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.

1% это не 20 уе. посоветуйте где за 1% ?
В Европе за депозит годовой дают меньше 1% , А ТУТ ЗА ПЕРЕВОД СТОЛЬКО :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?

С такой суммой легко справится (Transfer)Wise. Комиссия будет не более 1%, а может и менее: обычно получается где-то в районе 0,6%, но точную цифру они показывают лишь в момент проведения операций.


Виталий абсолютно прав. Добавлю лишь, что кроме Transfer Wise (сейчас они называются просто Wise), есть еще похожий и созвучный сервис TransferGo

Повертите их, там есть какие-то различия, можно найти очень выгодный вариант. Лучше вариантов нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:27

  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


у человека есть карта украинского банка?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:18

  uaprofi написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


у человека есть карта украинского банка?

Нету.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Vadim V написав:
  PUnder написав:
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.

1% это не 20 уе. посоветуйте где за 1% ?
В Европе за депозит годовой дают меньше 1% , А ТУТ ЗА ПЕРЕВОД СТОЛЬКО :(
Я свифтами отправляю. УкрСиб, 0.8% мин 5 евро
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:0.8% мин 5 евро

Что-то не похоже на свифт, он же обычно не дешевле 20-30 баксов.

Смотрю тарифы, даже на тарифах De Luxe и Black Edition которые стоит 4 и 7 тысяч в год, плата за перевод всё равно минимум 10 долларов или евро.

Но платить за открытие счёта 12-20% от суммы перевода для того чтобы сэкономить 1% оплаты за сам перевод и потом закрыть счёт который человеку нафиг не надь за такие деньги .... Хорошая шутка :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:14

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:0.8% мин 5 евро

Что-то не похоже на свифт, он же обычно не дешевле 20-30 баксов.

Смотрю тарифы, даже на тарифах De Luxe и Black Edition которые стоит 4 и 7 тысяч в год, плата за перевод всё равно минимум 10 долларов или евро.

Но платить за открытие счёта 12-20% от суммы перевода для того чтобы сэкономить 1% оплаты за сам перевод и потом закрыть счёт который человеку нафиг не надь за такие деньги .... Хорошая шутка :mrgreen:


Если DeLuxe в рамках зарплатного проекта, то пакет ничего не стоит и там действительно от 5 евро - да , про этот нюанс забыл, в обычных дороже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:54

Відкритий вебінар від Мінфіна

Наближається час-Х. Термін звіту за отримані в 2020 році доходи та сплачені податки громадянами України спливає 30.04.2021р.

В 15 випуску серії безкоштовних вебінарів FinUpdate розкладемо по поличкам все що треба знати з питань оподаткування та декларування. Що, хто, коли і як.

https://new.bank-online.com.ua/ua/finupdate
greenozon
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