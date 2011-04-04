Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:39
greenozon написав: Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
бусіками
це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.
Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?
Vadim V
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Додано: Чет 08 кві, 2021 19:06
Vadim V написав: greenozon написав: Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
бусіками
це налажений багаторічний бізнес де усі знають усіх.
Но не из каждого села в каждое село ходят бусики... , телефон диспетчера есть?
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.
PUnder
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Додано: Чет 08 кві, 2021 19:09
PUnder написав:
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.
1% это не 20 уе. посоветуйте где за 1% ?
В Европе за депозит годовой дают меньше 1% , А ТУТ ЗА ПЕРЕВОД СТОЛЬКО
Vadim V
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Додано: Чет 08 кві, 2021 21:52
vitaliy_berdinskikh написав: Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
С такой суммой легко справится (Transfer)Wise. Комиссия будет не более 1%, а может и менее: обычно получается где-то в районе 0,6%, но точную цифру они показывают лишь в момент проведения операций.
Виталий абсолютно прав. Добавлю лишь, что кроме Transfer Wise (сейчас они называются просто
Wise
), есть еще похожий и созвучный сервис
TransferGo
Повертите их, там есть какие-то различия, можно найти очень выгодный вариант. Лучше вариантов нет.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:27
Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
у человека есть карта украинского банка?
uaprofi
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:18
uaprofi написав: Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
у человека есть карта украинского банка?
Нету.
Vadim V
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:51
Vadim V написав: PUnder написав:
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.
1% это не 20 уе. посоветуйте где за 1% ?
В Европе за депозит годовой дают меньше 1% , А ТУТ ЗА ПЕРЕВОД СТОЛЬКО
Я свифтами отправляю. УкрСиб, 0.8% мин 5 евро
Faceless
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:52
Faceless написав:
0.8% мин 5 евро
Что-то не похоже на свифт, он же обычно не дешевле 20-30 баксов.
Смотрю тарифы, даже на тарифах De Luxe и Black Edition которые стоит 4 и 7 тысяч в год, плата за перевод всё равно минимум 10 долларов или евро.
Но платить за открытие счёта 12-20% от суммы перевода для того чтобы сэкономить 1% оплаты за сам перевод и потом закрыть счёт который человеку нафиг не надь за такие деньги .... Хорошая шутка
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:14
vitaliy_berdinskikh написав: Faceless написав:
0.8% мин 5 евро
Что-то не похоже на свифт, он же обычно не дешевле 20-30 баксов.
Смотрю тарифы, даже на тарифах De Luxe и Black Edition которые стоит 4 и 7 тысяч в год, плата за перевод всё равно минимум 10 долларов или евро.
Но платить за открытие счёта 12-20% от суммы перевода для того чтобы сэкономить 1% оплаты за сам перевод и потом закрыть счёт который человеку нафиг не надь за такие деньги .... Хорошая шутка
Если DeLuxe в рамках зарплатного проекта, то пакет ничего не стоит и там действительно от 5 евро - да , про этот нюанс забыл, в обычных дороже
Faceless
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:54
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greenozon
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