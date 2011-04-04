Faceless написав:Я свифтами отправляю. УкрСиб, 0.8% мин 5 евро
И Укрсиб не требует инвойсов или каких-то доков для цели перевода?
Вестернюнион разве не 1% берет сейчас? (бывали акции и за 0,5%, но за 12 часов, но то давно было)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:52
И Укрсиб не требует инвойсов или каких-то доков для цели перевода?
Вестернюнион разве не 1% берет сейчас? (бывали акции и за 0,5%, но за 12 часов, но то давно было)
Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:00
Re: Байки про банки і не тільки....
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