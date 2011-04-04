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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:52

  Faceless написав:
Vadim V написав:
  PUnder написав:
А что просто переводом нельзя? 1% мин 20уе. По-моему менее рисково чем бусиками. Не думаю что бусик за передачу денег 100грн возьмёт.

1% это не 20 уе. посоветуйте где за 1% ?
В Европе за депозит годовой дают меньше 1% , А ТУТ ЗА ПЕРЕВОД СТОЛЬКО :(
Я свифтами отправляю. УкрСиб, 0.8% мин 5 евро

И Укрсиб не требует инвойсов или каких-то доков для цели перевода?
Вестернюнион разве не 1% берет сейчас? (бывали акции и за 0,5%, но за 12 часов, но то давно было)
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  ol_zy написав:И Укрсиб не требует инвойсов или каких-то доков для цели перевода?

Прокатывает выдуманный, на небольшие суммы не проверяют
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:31

Re: Байки про банки і не тільки....

В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.

С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).

Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.

Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.

Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:09

  vitaliian написав:
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.

С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).

Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.

Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.


Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.

Ссылку на инфо , для приличия , выложите?.
Vadim V
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