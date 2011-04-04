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В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
Искатель написав: Виталий абсолютно прав. Добавлю лишь, что кроме Transfer Wise (сейчас они называются просто Wise), есть еще похожий и созвучный сервис TransferGo
Повертите их, там есть какие-то различия, можно найти очень выгодный вариант. Лучше вариантов нет.
Сервисом Wise нельзя отправлять гривной , а валютной карты неимею. Сервисом TransferGo вообще нельзя никакие деньги отправлять из Украины. В описании Приватовская интернет карта в тарифах пишется пополнение 0,00 и 1-2% за перевод , кто то может подсказать так ли это на самом деле или есть какие то подводные камни ?