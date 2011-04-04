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В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
Искатель написав: Виталий абсолютно прав. Добавлю лишь, что кроме Transfer Wise (сейчас они называются просто Wise), есть еще похожий и созвучный сервис TransferGo
Повертите их, там есть какие-то различия, можно найти очень выгодный вариант. Лучше вариантов нет.
Сервисом Wise нельзя отправлять гривной , а валютной карты неимею. Сервисом TransferGo вообще нельзя никакие деньги отправлять из Украины. В описании Приватовская интернет карта в тарифах пишется пополнение 0,00 и 1-2% за перевод , кто то может подсказать так ли это на самом деле или есть какие то подводные камни ?
Vadim V написав:В описании Приватовская интернет карта в тарифах пишется пополнение 0,00 и 1-2% за перевод
Я б лучше всекарту ПУМБовскую открыл, что я собственно и сделал для своих нужд. У ПУМБ-ба к сожалению комиссия 0,5% записана в тарифах, но по факту похож что они её не брали. Правда есть другой прикол - не смотря на то что списывается точная сумма в валюте карты (в данном случае евро) - банк умудряется списать сумму на несколько центов меньше, а потом через день-два пересчитывает её и иногда получается что в итоге списано больше.
Как пример, валялись фунты на карте несколько месяцев, решил вывести чтоб глаза не мозолили и хоть какие-то проценты капали: банк взял сверху 19 пенни, но это меньше комиссии 0,5% которая должна быть 54 пенни. https://x0.at/-L-.png
Посмотрел в истории, есть к примеру перевод 200 фунтов на которых банк взял 4 пенни. В общем что-то они там мутят, хотя это и копейки.
Без комиссии по идее должны быть евро-карты у Монобанка, возможно у изибанка (виртуалка).