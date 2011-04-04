Додано: Суб 10 кві, 2021 18:40

Vadim V написав: В описании Приватовская интернет карта в тарифах пишется пополнение 0,00 и 1-2% за перевод В описании Приватовская интернет карта в тарифах пишется пополнение 0,00 и 1-2% за перевод

Я б лучше всекарту ПУМБовскую открыл, что я собственно и сделал для своих нужд. У ПУМБ-ба к сожалению комиссия 0,5% записана в тарифах, но по факту похож что они её не брали. Правда есть другой прикол - не смотря на то что списывается точная сумма в валюте карты (в данном случае евро) - банк умудряется списать сумму на несколько центов меньше, а потом через день-два пересчитывает её и иногда получается что в итоге списано больше.Как пример, валялись фунты на карте несколько месяцев, решил вывести чтоб глаза не мозолили и хоть какие-то проценты капали: банк взял сверху 19 пенни, но это меньше комиссии 0,5% которая должна быть 54 пенни.Посмотрел в истории, есть к примеру перевод 200 фунтов на которых банк взял 4 пенни. В общем что-то они там мутят, хотя это и копейки.Без комиссии по идее должны быть евро-карты у Монобанка, возможно у изибанка (виртуалка).