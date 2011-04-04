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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:54
Актуальні Депозитні акції
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Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
До 15 квітня 2021 року Мегабанк проводить розіграш додаткових відсотків для вкладників
До 15 квітня 2021 року Універсал Банк проводить депозитну акцію «До Дня клієнта»
До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank
До 30 квітня 2021 року діє акційний депозит «Посівний» від Агропросперіс Банку
До 30 квітня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
До 14 травня 2021 року в АТ КІБ діє депозитна акція "Відсотки для гурмана"
До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:03
глянув що пропонує Приват по вашій задачі -
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:51
Я это сам на их сайте глядел ранее ................, и шо вы хотели сказать конкретного по теме вопроса , без флуда ?
П.с. Их "от" , это развод,
,п.п.с. походу на ветке нету практиков , какой то только флуд теоретиков/ размышлятелей.
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