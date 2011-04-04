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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:09

Поділіться куди пристроїли фунти, будь ласка.
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:57

  Viteos написав:Поділіться куди пристроїли фунти, будь ласка.

продати,
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:54

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:03

  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


глянув що пропонує Приват по вашій задачі - http://prntscr.com/119gzgi
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:51

  greenozon написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?


глянув що пропонує Приват по вашій задачі - http://prntscr.com/119gzgi

Я это сам на их сайте глядел ранее ................, и шо вы хотели сказать конкретного по теме вопроса , без флуда ?

П.с. Их "от" , это развод, :(

,п.п.с. походу на ветке нету практиков , какой то только флуд теоретиков/ размышлятелей. :? :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:09

  Vadim V написав:
  vitaliian написав:
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.

С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).

Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.

Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.


Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.

Ссылку на инфо , для приличия , выложите?.



виявилось ФЕЙКом


В зв’язку із інформаційною атакою на АТ «БАНК АЛЬЯНС», яку проводять недоброчесні ЗМІ, на замовлення певних платіжних систем та фінансових компаній, з метою дискредитації та дестабілізації діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Банк), офіційно заявляємо: поширювана інформація про нібито застосування Національним банком України заходів впливу до Банку та обмеження видів його діяльності не відповідає дійсності.
:arrow: https://bankalliance.ua/articles/bank-a ... iynu-ataku
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:32

  vitaliian написав:В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.

  Vadim V написав:Ссылку на инфо , для приличия , выложите?.


  greenozon написав:виявилось ФЕЙКом.


  Vadim V написав:К сожалению , фейк и флуд "специалистов" здесь норма. :( :mrgreen:
Vadim V
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