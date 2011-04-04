Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Актуальні Депозитні акції ================================= Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів До 15 квітня 2021 року Мегабанк проводить розіграш додаткових відсотків для вкладників До 15 квітня 2021 року Універсал Банк проводить депозитну акцію «До Дня клієнта» До 30 квітня 2021 року можна відкрити депозит «Акційний» від Sky Bank До 30 квітня 2021 року діє акційний депозит «Посівний» від Агропросперіс Банку До 30 квітня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше» До 14 травня 2021 року в АТ КІБ діє депозитна акція "Відсотки для гурмана" До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
Ссылку на инфо , для приличия , выложите?.
виявилось ФЕЙКом
В зв’язку із інформаційною атакою на АТ «БАНК АЛЬЯНС», яку проводять недоброчесні ЗМІ, на замовлення певних платіжних систем та фінансових компаній, з метою дискредитації та дестабілізації діяльності АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Банк), офіційно заявляємо: поширювана інформація про нібито застосування Національним банком України заходів впливу до Банку та обмеження видів його діяльності не відповідає дійсності. https://bankalliance.ua/articles/bank-a ... iynu-ataku
vitaliian написав:В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас. Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
Vadim V написав:Ссылку на инфо , для приличия , выложите?.
greenozon написав:виявилось ФЕЙКом.
Vadim V написав:К сожалению , фейк и флуд "специалистов" здесь норма.