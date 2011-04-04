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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 кві, 2021 06:54
Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:18
Mirax написав: Vadim V написав:
Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?
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XML разве не дешевле будет? Особенно после ракеты случившейся с риплом на выходные?
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