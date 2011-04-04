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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1224122512261227

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 06:54

  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?

XRP
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:18

  Mirax написав:
  Vadim V написав:Надо отправить человеку в Италию 1000Є , подскажите каким сервисом это сделать с минимальной комиссией ?

XRP

XML разве не дешевле будет? Особенно после ракеты случившейся с риплом на выходные?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:37

Ось такі розклади по портфелях за 1 квартал року 2021

За даними НБУ, банківська система в березні збільшила портфель гривневих кредитів для корпоративного сектору на 0,5%, а за весь І квартал - на 2,3% - до 429,9 млрд грн.

Портфель валютних кредитів для корпоративного сектору в березні зменшився на 1,6%, а за І квартал - на 2,3% до 10,94 млрд дол.

Портфель гривневих кредитів для населення в березні збільшився на 2,4%, а за І квартал - на 4,9% до 176,6 млрд грн.

Портфель валютних кредитів для населення в березні знизився на 2,2%, за І квартал - на 6,4% до 1,03 млрд дол.

Обсяг гривневих вкладів корпоративного сектору в березні збільшився на 2,1%, а за І квартал зменшився на 1,9% - до 431,3 млрд грн.

Обсяг валютних коштів корпоративного сектору в березні збільшився на 4,7%, а за І квартал - на 6,1% до 8,14 млрд дол.

Обсяг гривневих депозитів населення в банківській системі в березні зріс на 0,2%, а за І квартал - на 2,6% до 407,3 млрд грн.

Обсяг валютних депозитів населення в березні скоротився на 0,7%, а за І квартал - на 0,1% до 9,8 млрд дол.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 13 кві, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:36

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-odn ... 07124.html
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Портфель валютних кредитів для населення в березні знизився на 2,2%, за І квартал - на 6,4% до 1,03 млрд дол.


Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.
Рада конвертувала всі валютні кредити населення в гривню https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/13/672961/
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Mirax написав:XRP

XML разве не дешевле будет? Особенно после ракеты случившейся с риплом на выходные?

Два брата акробата. Молодший XLM також не зле буде. Перевід якісь центи, хто то рахує.
Mirax
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