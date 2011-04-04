XRP
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 кві, 2021 06:54
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:18
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:37
Ось такі розклади по портфелях за 1 квартал року 2021
За даними НБУ, банківська система в березні збільшила портфель гривневих кредитів для корпоративного сектору на 0,5%, а за весь І квартал - на 2,3% - до 429,9 млрд грн.
Портфель валютних кредитів для корпоративного сектору в березні зменшився на 1,6%, а за І квартал - на 2,3% до 10,94 млрд дол.
Портфель гривневих кредитів для населення в березні збільшився на 2,4%, а за І квартал - на 4,9% до 176,6 млрд грн.
Портфель валютних кредитів для населення в березні знизився на 2,2%, за І квартал - на 6,4% до 1,03 млрд дол.
Обсяг гривневих вкладів корпоративного сектору в березні збільшився на 2,1%, а за І квартал зменшився на 1,9% - до 431,3 млрд грн.
Обсяг валютних коштів корпоративного сектору в березні збільшився на 4,7%, а за І квартал - на 6,1% до 8,14 млрд дол.
Обсяг гривневих депозитів населення в банківській системі в березні зріс на 0,2%, а за І квартал - на 2,6% до 407,3 млрд грн.
Обсяг валютних депозитів населення в березні скоротився на 0,7%, а за І квартал - на 0,1% до 9,8 млрд дол.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 13 кві, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:36
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:39
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