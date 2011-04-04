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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1225122612271228

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.

Ні, один млрд перетвориться в біля 28 млрд...але гривень.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:13

Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:39

  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550

Как бы пох..
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки

Хайпанём немножечко.

Оказывается ещё есть люди которые читают УБР. :)

эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях

французских банков

в Болгарии


Мой польский офшор меня пока не кинул. 8)



Традиционно в тексте идёт информация опровергающая заголовок: "закрытие счетов может быть вызвано самыми разнообразными причинами" и вот тут особенно "Украина, наравне со многими странами бывшего СССР, считается высокорисковой страной и внимание к средствам граждан этих государств всегда было повышенным". Это уже классика украинской журна*листики. :idea:

:mrgreen:
Надо понимать, что при этом украинцы не являются абсолютными изгоями. Это было бы слишком большим преувеличением
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 14 кві, 2021 10:58, всього редагувалось 4 разів.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:52

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550

Как бы пох..


Еле сдержал слёзы:

"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:55

  Вкладчик1234 написав:
  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550

Как бы пох..


Еле сдержал слёзы:

"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"

Теперь стоит под Ашаном и просит пол вареника или что там французы едят. Пол курасана.
vitaliy_berdinskikh
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