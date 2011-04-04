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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:27
Ой+ написав:
Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.
Ні, один млрд перетвориться в біля 28 млрд...але гривень.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:13
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:39
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Investor_K
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:50
Квесторе_поверніться написав:
Караул....закривають рахунки
Хайпанём немножечко.
Оказывается ещё есть люди которые читают УБР.
эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях
французских банков
в Болгарии
Мой польский офшор меня пока не кинул.
Традиционно в тексте идёт информация опровергающая заголовок: "закрытие счетов может быть вызвано самыми разнообразными причинами
" и вот тут особенно "Украина, наравне со многими странами бывшего СССР, считается высокорисковой страной и внимание к средствам граждан этих государств всегда было повышенным
". Это уже классика украинской журна*листики.
Надо понимать, что при этом украинцы не являются абсолютными изгоями. Это было бы слишком большим преувеличением
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh
в Сер 14 кві, 2021 10:58, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:52
Investor_K написав:
Как бы пох..
Еле сдержал слёзы:
"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:55
Вкладчик1234 написав: Investor_K написав:
Как бы пох..
Еле сдержал слёзы:
"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"
Теперь стоит под Ашаном и просит пол вареника или что там французы едят. Пол курасана.
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