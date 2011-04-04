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эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях
французских банков
в Болгарии
Мой польский офшор меня пока не кинул.
Традиционно в тексте идёт информация опровергающая заголовок: "закрытие счетов может быть вызвано самыми разнообразными причинами" и вот тут особенно "Украина, наравне со многими странами бывшего СССР, считается высокорисковой страной и внимание к средствам граждан этих государств всегда было повышенным". Это уже классика украинской журна*листики.
Надо понимать, что при этом украинцы не являются абсолютными изгоями. Это было бы слишком большим преувеличением
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 14 кві, 2021 11:04, всього редагувалось 5 разів.
"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"
"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"
Теперь стоит под Ашаном и просит пол вареника или что там французы едят. Пол курасана.