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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1226122712281229>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.

Ні, один млрд перетвориться в біля 28 млрд...але гривень.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:13

Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:39

  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550

Как бы пох..
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки

Хайпанём немножечко.

Оказывается ещё есть люди которые читают УБР. :)

эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях

французских банков

в Болгарии


Мой польский офшор меня пока не кинул. 8)



Традиционно в тексте идёт информация опровергающая заголовок: "закрытие счетов может быть вызвано самыми разнообразными причинами" и вот тут особенно "Украина, наравне со многими странами бывшего СССР, считается высокорисковой страной и внимание к средствам граждан этих государств всегда было повышенным". Это уже классика украинской журна*листики. :idea:

:mrgreen:
Надо понимать, что при этом украинцы не являются абсолютными изгоями. Это было бы слишком большим преувеличением
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 14 кві, 2021 11:04, всього редагувалось 5 разів.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:52

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550

Как бы пох..


Еле сдержал слёзы:

"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:55

  Вкладчик1234 написав:
  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Караул....закривають рахунки
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukraintsam-bez-preduprezhdenija-zakryvajut-scheta-v-inostrannykh-bankakh-4001550

Как бы пох..


Еле сдержал слёзы:

"Знакомая с ВНЖ и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже"

Теперь стоит под Ашаном и просит пол вареника или что там французы едят. Пол курасана.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:56

Діло Суркісів vs Приват пішло вперед

https://oligarh.media/2021/04/14/verhov ... a-350-mln/
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Кабмін затвердив законопроєкт про скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в Ощадбанку

https://lb.ua/economics/2021/04/14/4823 ... t_pro.html

Які в кого думки про подальший розиток подій щодо вкладів в Ощаді?
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:20

  coulthard написав:Кабмін затвердив законопроєкт про скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в Ощадбанку

https://lb.ua/economics/2021/04/14/4823 ... t_pro.html

Які в кого думки про подальший розиток подій щодо вкладів в Ощаді?


Епохальне рішення, не пройшло і 30 років :)
мої думки настпні
- багато грошей витече із ощАда
- рівномірно потече по інших банках БСУ
- із часом держава планує знизити свою частку в БСУ до <50% відповідно будуть пропонувати долі жирним (закордонним) інвесторам. Найближче зараз в цьому напрямку держбанк Укргаз
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.

Ні, один млрд перетвориться в біля 28 млрд...але гривень.


Та ні, суттєво менше. З закону:
такого курсу гривні до відповідної іноземної валюти (в якій виражена така заборгованість або у якій визначено грошовий еквівалент такої заборгованості): середнє значення між офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату надання кредиту.https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=70617


А ось деякі коментарі:
Популізм за чужий рахунок
Реструктуризація валютних кредитів або, по суті, безплатна іпотека від народних депутатів
за результатами реструктуризації перерахувати всі грошові зобов’язання в гривні за середнім курсом між нинішнім і на момент узяття кредиту (тобто між 28 і 5, що, по суті, означає встановлюваний депутатами курс 16,5 грн за долар);
https://zn.ua/ukr/finances/populizm-za- ... hunok.html
Ой+
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