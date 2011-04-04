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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:05

  coulthard написав:Кабмін затвердив законопроєкт про скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в Ощадбанку

https://lb.ua/economics/2021/04/14/4823 ... t_pro.html

Які в кого думки про подальший розиток подій щодо вкладів в Ощаді?

буде Ощад відслюнявлювати в Фонд.
Фонд зможе швидше погасити борги.
може скоро стелю Фонда пінімуть нарешті.
Позитив.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:51

Точка.... неповернення

Чудаки, они везде.

"Сьогодні, 14 квітня 2021 року, Уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв проект постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

Так, проектом акта пропонується:

- переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;

- скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;

- посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству соціальної політики України на надання житлових субсидій." :mrgreen:
Goodman
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