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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1226122712281229

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:05

  coulthard написав:Кабмін затвердив законопроєкт про скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в Ощадбанку

https://lb.ua/economics/2021/04/14/4823 ... t_pro.html

Які в кого думки про подальший розиток подій щодо вкладів в Ощаді?

буде Ощад відслюнявлювати в Фонд.
Фонд зможе швидше погасити борги.
може скоро стелю Фонда пінімуть нарешті.
Позитив.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:51

Точка.... неповернення

Чудаки, они везде.

"Сьогодні, 14 квітня 2021 року, Уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв проект постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

Так, проектом акта пропонується:

- переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;

- скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;

- посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству соціальної політики України на надання житлових субсидій." :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:14

Goodman

1) как будут проверять наличие депозитов?
2) как будут узнавать о %%, полученных от них ?

сейчас информацию о доходах полдучают в налоговой, но налоговая не имеет информации о доходах от депозитов равно как и о суммах депозитов ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:29

IMPRINTER возможно и страшилка , т к в шапке совсем иное:
Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій для соціальної підтримки населення

с другой сторони , все у них есть - только осталось налог с депозитов отменить, иначе коллизия.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:37

  coulthard написав:Які в кого думки про подальший розиток подій щодо вкладів в Ощаді?

С такими процЕнтами , пох, от слова -совсем,хоть банку закройте :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:00

  Goodman написав:IMPRINTER возможно и страшилка , т к в шапке совсем иное:
Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій для соціальної підтримки населення

с другой сторони , все у них есть - только осталось налог с депозитов отменить, иначе коллизия.


ну как написано в новости - постанова о том чтоб продумать как можно это учеть, а не что это уже будет учитываться.

+ написано стрранно - он принял постанову? или принял проект постановы?

https://www.mof.gov.ua/uk/news/kabmin_posiliv_adresnist_nadannia_zhitlovikh_subsidii_dlia_sotsialnoi_pidtrimki_naselennia-2826

Уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв проект постанови
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:00

  IMPRINTER написав:Goodman

1) как будут проверять наличие депозитов?
2) как будут узнавать о %%, полученных от них ?

сейчас информацию о доходах полдучают в налоговой, но налоговая не имеет информации о доходах от депозитов равно как и о суммах депозитов ...

Ради "добробута" граждан, к примеру, примут цидулку и подключат к системе автоматического списания долгов, вот и получат доступ к счетам.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 14 кві, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:03

  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.

Ні, один млрд перетвориться в біля 28 млрд...але гривень.


Та ні, суттєво менше. З закону:
такого курсу гривні до відповідної іноземної валюти (в якій виражена така заборгованість або у якій визначено грошовий еквівалент такої заборгованості): середнє значення між офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату надання кредиту.https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=70617


А ось деякі коментарі:
Популізм за чужий рахунок
Реструктуризація валютних кредитів або, по суті, безплатна іпотека від народних депутатів
за результатами реструктуризації перерахувати всі грошові зобов’язання в гривні за середнім курсом між нинішнім і на момент узяття кредиту (тобто між 28 і 5, що, по суті, означає встановлюваний депутатами курс 16,5 грн за долар);
https://zn.ua/ukr/finances/populizm-za- ... hunok.html

Це нікуди не годиться, так і деподоларові по курсу 16,5 порішають видавати. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:32

НБУ привідкрив завісу як він пропонує доводити джерела походження коштів
цікаве чтиво!

https://bank.gov.ua/ua/supervision/regi ... on-sources
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:37

  greenozon написав:НБУ привідкрив завісу як він пропонує доводити джерела походження коштів
цікаве чтиво!

https://bank.gov.ua/ua/supervision/regi ... on-sources


джерела походження коштів ВЛАСНИКІВ БАНКІВ
IMPRINTER
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