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"Сьогодні, 14 квітня 2021 року, Уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв проект постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.
Так, проектом акта пропонується:
- переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;
- скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;
- посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.
Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству соціальної політики України на надання житлових субсидій."
Ой+ написав:Верховна рада може все - млрд. перетворюється на 0.
Ні, один млрд перетвориться в біля 28 млрд...але гривень.
Та ні, суттєво менше. З закону:
такого курсу гривні до відповідної іноземної валюти (в якій виражена така заборгованість або у якій визначено грошовий еквівалент такої заборгованості): середнє значення між офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату надання кредиту.https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=70617
А ось деякі коментарі:
Популізм за чужий рахунок Реструктуризація валютних кредитів або, по суті, безплатна іпотека від народних депутатів за результатами реструктуризації перерахувати всі грошові зобов’язання в гривні за середнім курсом між нинішнім і на момент узяття кредиту (тобто між 28 і 5, що, по суті, означає встановлюваний депутатами курс 16,5 грн за долар); https://zn.ua/ukr/finances/populizm-za- ... hunok.html
Це нікуди не годиться, так і деподоларові по курсу 16,5 порішають видавати.