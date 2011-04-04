greenozon написав:
Епохальне рішення, не пройшло і 30 років
мої думки настпні
- багато грошей витече із ощАда
- рівномірно потече по інших банках БСУ
- із часом держава планує знизити свою частку в БСУ до <50% відповідно будуть пропонувати долі жирним (закордонним) інвесторам. Найближче зараз в цьому напрямку держбанк Укргаз
З першим пунктом погоджуюсь повністю.
А от з другим...
В ощаді тримають кошти багато пенсіонерів. І то тому що банк державний, гарантована вся сума і в них ще є там картка для одержання пенсії. Я б сказав це в них вже майже звичка, "рефлекс".
А от чи підуть вони в інший банк, питання?
Щодо інших хто там тримав кошти, бо гарантувалась вся сума - тут також питання. Облікова ставка (скоро буде 7%), середня ставка по депозиту також 7, офіційна інфляція вже 7,5. Чи є сенс взагалі зараз в інший банк переходить?
Як на мене, пловина цих коштів з Ощаду взагалі вийде з системи.
І знову: держава - дай грошей!