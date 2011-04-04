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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1227122812291230

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 01:00

  IMPRINTER написав:Goodman

1) как будут проверять наличие депозитов?
2) как будут узнавать о %%, полученных от них ?

сейчас информацию о доходах полдучают в налоговой, но налоговая не имеет информации о доходах от депозитов равно как и о суммах депозитов ...


думаю будет стоять "галочка" о согласии направления запросов в банки относительно депозитов.

и если это станет реальностью и допустим они пропишут, что при наличие депозита на 50К грн. субсидия не положена, то что будут выбирать пенсы депозит или субсидия?
и будет ли вынос депозитов?

ещё интересней может быть ситуация если семья получает субсидию, а один из членов выезжал попить кофе или позагорать...

нужно смотреть шо будет в окончательных документах
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:32

  greenozon написав:
  coulthard написав:Кабмін затвердив законопроєкт про скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в Ощадбанку

https://lb.ua/economics/2021/04/14/4823 ... t_pro.html

Які в кого думки про подальший розиток подій щодо вкладів в Ощаді?


Епохальне рішення, не пройшло і 30 років :)
мої думки настпні
- багато грошей витече із ощАда
- рівномірно потече по інших банках БСУ
- із часом держава планує знизити свою частку в БСУ до <50% відповідно будуть пропонувати долі жирним (закордонним) інвесторам. Найближче зараз в цьому напрямку держбанк Укргаз


З першим пунктом погоджуюсь повністю.
А от з другим...
В ощаді тримають кошти багато пенсіонерів. І то тому що банк державний, гарантована вся сума і в них ще є там картка для одержання пенсії. Я б сказав це в них вже майже звичка, "рефлекс".
А от чи підуть вони в інший банк, питання?
Щодо інших хто там тримав кошти, бо гарантувалась вся сума - тут також питання. Облікова ставка (скоро буде 7%), середня ставка по депозиту також 7, офіційна інфляція вже 7,5. Чи є сенс взагалі зараз в інший банк переходить?
Як на мене, пловина цих коштів з Ощаду взагалі вийде з системи.
І знову: держава - дай грошей!
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  coulthard написав:офіційна інфляція вже 7,5.

Вже 8,5%.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  coulthard написав:скоро буде 7%

Сьогодні можуть затвердити.
А краще 7,5%.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:думаю будет стоять "галочка" о согласии направления запросов в банки относительно депозитов.

Ніззя...банківська таємниця.
Це законодавчо неврегульовано.
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