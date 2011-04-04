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Які в кого думки про подальший розиток подій щодо вкладів в Ощаді?
Епохальне рішення, не пройшло і 30 років мої думки настпні - багато грошей витече із ощАда - рівномірно потече по інших банках БСУ - із часом держава планує знизити свою частку в БСУ до <50% відповідно будуть пропонувати долі жирним (закордонним) інвесторам. Найближче зараз в цьому напрямку держбанк Укргаз
З першим пунктом погоджуюсь повністю. А от з другим... В ощаді тримають кошти багато пенсіонерів. І то тому що банк державний, гарантована вся сума і в них ще є там картка для одержання пенсії. Я б сказав це в них вже майже звичка, "рефлекс". А от чи підуть вони в інший банк, питання? Щодо інших хто там тримав кошти, бо гарантувалась вся сума - тут також питання. Облікова ставка (скоро буде 7%), середня ставка по депозиту також 7, офіційна інфляція вже 7,5. Чи є сенс взагалі зараз в інший банк переходить? Як на мене, пловина цих коштів з Ощаду взагалі вийде з системи. І знову: держава - дай грошей!
Квесторе_поверніться написав:Це нікуди не годиться, так і деподоларові по курсу 16,5 порішають видавати.
Якщо доходить діло до фонду, то так і було. Я вабівський вклад отримував по 15,хх при реальному курсі в лютому 2015 чуть не вдвічі вищому. Тут двояке відношення. З одного боку краще хоч щось отримати з цих безнадійних кредитів, з другого бачили очі що купували. А висновок зараз депозити перестали бути прибутковими, але залишились ризиковими. У Вас субординований закінчився вже?