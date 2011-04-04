Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
на сбор того что можно получить в этом контексте ... как вы себе это представляте? минсоц шлет запрос в каждый !!! банк, интересуясь нет случайно у гражджанина Х там вклада? он нам разрешил собюирать информацию о нем ? Если вы подпишите такое разрешение даже собственной жене - ее в банке пошлют и никакой информации о вашем вкладе не предоставят ... а вот если она придет с натариальной доверенностью на ваш вклад при чем с четко перечыисленными правами которые вам она дала - это другое ... вы можете хоть сто разрешений подписсать на что угодно - это не говорит что по нему беспрепятсятенно можно все получать - все все равно ограничего законодательно.
Такое возможно, если инфа о банковских вкладах будет где-то аккумулирована - а это будет законодательное разрешение. И не забывайте баланс всех счетов каждого человека может меняться раз в час - как вы себе представляете с какой частотой фиксить балансы?
1) моніторяться покупки\переводи вище, скажімо 50Кгрн 2) моніториться спадщина 3) моніториться поїздки за кордон 4) є рахунок ФОП 5) заповнив в банку опитувальник, поставив що дохід більше 5кгр чи є нерухомість ... тобто отримав спадщину, перевів\зайшийшли гроші, перетинав кордон, відкривав візу ... - субсидії: пака-пака
lel написав:использование своих персональных данных.
Банковская тайна регулируется отдельным законом и используя подход общей и частной нормы - согласие на передачу и обработку ПД не означает согласие на передачу и обработку информации составляющей банковскую тайну (наличие счёта, остатки, операции).
Но дело даже не в этом. Подписываясь под согласием на передачу и обработку ПД человек оформляющий субсидию даёт согласие только лишь на ту информацию которую он лично предоставил отделу субсидий в своём заявление и документах которые прилагаются к заявлению. А не на следственные действия и поиск информации о нем в других местах.
flyman написав:1) моніторяться покупки\переводи вище, скажімо 50Кгрн 2) моніториться спадщина 3) моніториться поїздки за кордон 4) є рахунок ФОП 5) заповнив в банку опитувальник, поставив що дохід більше 5кгр чи є нерухомість ... тобто отримав спадщину, перевів\зайшийшли гроші, перетинав кордон, відкривав візу ... - субсидії: пака-пака
1) мониторится только те, которые проходят по каому-то реестру и берутся на учет: авто, недвига и т.п. купленный 4к телек за овер 50 к никак не повлияет на назначение субвидлии - только если вы сами добровольно о нем не сообщите 2) наследство и так мониторится и при получениии наследства субсидия снималась - это уже не новое 3) поездка за границу - и что? львовьянину в Краков дешевле съездить, чем в Киев ... тогда надо мониторить и поездки по Украине ... 4) ФОПы берутся на учет - но в 99% случаях фопы не являются субсидиантами 5) наличие недвижимости не говрит о факте доходов. Единственная недвижимост ьв которой живешь не может влиять на факт получения субсидии, а у кого енсколько объектов и так ее не получают.
Найбільш поширеними рекомендаціями щодо правомірності виплат субсидій (на прикладі грудня 2020 року), були: здійснення державної виплати вже після смерті реципієнта – 21 тис реципієнтів; здійснення купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис. гривень – 17,5 тис реципієнтів; наявність у володінні сім’ї транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше 5 років –9,8 тис реципієнтів; отримання субсидій одночасно за двома різними адресами – близько 10 тис реципієнтів.https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_202 ... riven-2769
Как они ищут траты на : купівлю будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис. гривень?