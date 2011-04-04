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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1228122912301231

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:32

  IMPRINTER написав:
  lel написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ніззя...банківська таємниця.
Це законодавчо неврегульовано.

Еще год назад предусмотрели:
«Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/articles/lgotniko ... 88217.html


на сбор того что можно получить в этом контексте ... как вы себе это представляте?
минсоц шлет запрос в каждый !!! банк, интересуясь нет случайно у гражджанина Х там вклада? он нам разрешил собюирать информацию о нем ? Если вы подпишите такое разрешение даже собственной жене - ее в банке пошлют и никакой информации о вашем вкладе не предоставят ... а вот если она придет с натариальной доверенностью на ваш вклад при чем с четко перечыисленными правами которые вам она дала - это другое ... вы можете хоть сто разрешений подписсать на что угодно - это не говорит что по нему беспрепятсятенно можно все получать - все все равно ограничего законодательно.

Такое возможно, если инфа о банковских вкладах будет где-то аккумулирована - а это будет законодательное разрешение. И не забывайте баланс всех счетов каждого человека может меняться раз в час - как вы себе представляете с какой частотой фиксить балансы?

1) моніторяться покупки\переводи вище, скажімо 50Кгрн
2) моніториться спадщина
3) моніториться поїздки за кордон
4) є рахунок ФОП
5) заповнив в банку опитувальник, поставив що дохід більше 5кгр чи є нерухомість
...
тобто отримав спадщину, перевів\зайшийшли гроші, перетинав кордон, відкривав візу ... - субсидії: пака-пака
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:47

  IMPRINTER написав:И не забывайте баланс всех счетов каждого человека может меняться раз в час

Разве что у пенсов-свинорылов.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  lel написав:использование своих персональных данных.

Банковская тайна регулируется отдельным законом и используя подход общей и частной нормы - согласие на передачу и обработку ПД не означает согласие на передачу и обработку информации составляющей банковскую тайну (наличие счёта, остатки, операции).

Но дело даже не в этом. Подписываясь под согласием на передачу и обработку ПД человек оформляющий субсидию даёт согласие только лишь на ту информацию которую он лично предоставил отделу субсидий в своём заявление и документах которые прилагаются к заявлению. А не на следственные действия и поиск информации о нем в других местах.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:00

  flyman написав:1) моніторяться покупки\переводи вище, скажімо 50Кгрн
2) моніториться спадщина
3) моніториться поїздки за кордон
4) є рахунок ФОП
5) заповнив в банку опитувальник, поставив що дохід більше 5кгр чи є нерухомість
...
тобто отримав спадщину, перевів\зайшийшли гроші, перетинав кордон, відкривав візу ... - субсидії: пака-пака


1) мониторится только те, которые проходят по каому-то реестру и берутся на учет: авто, недвига и т.п. купленный 4к телек за овер 50 к никак не повлияет на назначение субвидлии - только если вы сами добровольно о нем не сообщите
2) наследство и так мониторится и при получениии наследства субсидия снималась - это уже не новое
3) поездка за границу - и что? львовьянину в Краков дешевле съездить, чем в Киев ... тогда надо мониторить и поездки по Украине ...
4) ФОПы берутся на учет - но в 99% случаях фопы не являются субсидиантами
5) наличие недвижимости не говрит о факте доходов. Единственная недвижимост ьв которой живешь не может влиять на факт получения субсидии, а у кого енсколько объектов и так ее не получают.

Ничего новог оя не услышал в этих пунктах.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:16

Re: Байки про банки і не тільки....

Найбільш поширеними рекомендаціями щодо правомірності виплат субсидій (на прикладі грудня 2020 року), були:
здійснення державної виплати вже після смерті реципієнта – 21 тис реципієнтів;
здійснення купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис. гривень – 17,5 тис реципієнтів;
наявність у володінні сім’ї транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше 5 років –9,8 тис реципієнтів;
отримання субсидій одночасно за двома різними адресами – близько 10 тис реципієнтів.https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_202 ... riven-2769

Как они ищут траты на : купівлю будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис. гривень?

Верифікація державних виплат. З 1 січня 2021 року набула чинності стаття 10 Закону щодо запровадження превентивної верифікації яка здійснюється під час звернення громадян за призначенням державних виплат. https://mof.gov.ua/uk/verifikacija-derzhavnih-viplat
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