IMPRINTER написав:

lel написав: Квесторе_поверніться написав: Ніззя...банківська таємниця.

Це законодавчо неврегульовано. Ніззя...банківська таємниця.Це законодавчо неврегульовано.

Еще год назад предусмотрели:

«Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/articles/lgotniko ... 88217.html Еще год назад предусмотрели:«Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных.Повний текст читайте тут:

на сбор того что можно получить в этом контексте ... как вы себе это представляте?минсоц шлет запрос в каждый !!! банк, интересуясь нет случайно у гражджанина Х там вклада? он нам разрешил собюирать информацию о нем ? Если вы подпишите такое разрешение даже собственной жене - ее в банке пошлют и никакой информации о вашем вкладе не предоставят ... а вот если она придет с натариальной доверенностью на ваш вклад при чем с четко перечыисленными правами которые вам она дала - это другое ... вы можете хоть сто разрешений подписсать на что угодно - это не говорит что по нему беспрепятсятенно можно все получать - все все равно ограничего законодательно.Такое возможно, если инфа о банковских вкладах будет где-то аккумулирована - а это будет законодательное разрешение. И не забывайте баланс всех счетов каждого человека может меняться раз в час - как вы себе представляете с какой частотой фиксить балансы?