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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 67
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
30%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
7%
5
В жодному
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите самый удобный и недорогой , если таке возможно, пакет банковских карточек для оплаты коммуналки через интернет: Герц, Приват24? Какого банка лучше выбрать: Приват, Ощад, Альфа?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:40

Binimovich
монобанк
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:45

Re: Байки про банки і не тільки....

alex2013a90 написав:Binimovich
монобанк
Спасибо, посмотрю.
Есть время ответить, почему монобанк?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:46

Re: Байки про банки і не тільки....

А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:53

  Binimovich написав:Подскажите самый удобный и недорогой , если таке возможно, пакет банковских карточек для оплаты коммуналки через интернет: Герц, Приват24? Какого банка лучше выбрать: Приват, Ощад, Альфа?


Альфа.
Плюсы:
Комиссии 0%, если банковский переводом на счета, через моб. приложение.
На остаток карты 6-7% (от пакета)
Онлайн валютобмен без комиссий.
Пополнять карту можно без комиссий в любом приватовском терминале.
Снимать без комиссий в банкоматах популярных банков в пределах месячного лимита.
universez
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:10

  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Что, какбэ, вполне логично:
30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении Закон, уравнивающий цифровой паспорт в приложении Дія с бумажным, а также ID-картой.

т.е. Дія -- уже, какбэ, не просто "программа" -- а еще и права/паспорт.

И уже совсем скоро можно будет и без Bank ID "заходить":
https://t.me/zedigital/638
_hunter
 
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