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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите самый удобный и недорогой , если таке возможно, пакет банковских карточек для оплаты коммуналки через интернет: Герц, Приват24? Какого банка лучше выбрать: Приват, Ощад, Альфа?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Спасибо, посмотрю.
Есть время ответить, почему монобанк?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:46
Re: Байки про банки і не тільки....
А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:53
Альфа.
Плюсы:
Комиссии 0%, если банковский переводом на счета, через моб. приложение.
На остаток карты 6-7% (от пакета)
Онлайн валютобмен без комиссий.
Пополнять карту можно без комиссий в любом приватовском терминале.
Снимать без комиссий в банкоматах популярных банков в пределах месячного лимита.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:10
Что, какбэ, вполне логично:
т.е. Дія -- уже, какбэ, не просто "программа" -- а еще и права/паспорт.
И уже совсем скоро можно будет и без Bank ID "заходить":
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