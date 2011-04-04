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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1229123012311232

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 68
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
29%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
9%
6
В жодному
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите самый удобный и недорогой , если таке возможно, пакет банковских карточек для оплаты коммуналки через интернет: Герц, Приват24? Какого банка лучше выбрать: Приват, Ощад, Альфа?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:40

Binimovich
монобанк
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:45

Re: Байки про банки і не тільки....

alex2013a90 написав:Binimovich
монобанк
Спасибо, посмотрю.
Есть время ответить, почему монобанк?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:46

Re: Байки про банки і не тільки....

А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:53

  Binimovich написав:Подскажите самый удобный и недорогой , если таке возможно, пакет банковских карточек для оплаты коммуналки через интернет: Герц, Приват24? Какого банка лучше выбрать: Приват, Ощад, Альфа?


Альфа.
Плюсы:
Комиссии 0%, если банковский переводом на счета, через моб. приложение.
На остаток карты 6-7% (от пакета)
Онлайн валютобмен без комиссий.
Пополнять карту можно без комиссий в любом приватовском терминале.
Снимать без комиссий в банкоматах популярных банков в пределах месячного лимита.
universez
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:10

  Binimovich написав:А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?

Что, какбэ, вполне логично:
30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении Закон, уравнивающий цифровой паспорт в приложении Дія с бумажным, а также ID-картой.

т.е. Дія -- уже, какбэ, не просто "программа" -- а еще и права/паспорт.

И уже совсем скоро можно будет и без Bank ID "заходить":
https://t.me/zedigital/638
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:09

НБУ дає газу
===================

Національний банк затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг та передбачив чіткі критерії їхньої прозорості.

Всі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні будуть подати до Національного банку інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних вебсайтах. Крім цього, усі компанії, які звертатимуться до Національного банку для отримання ліцензії, також повинні розкривати своїх власників та зв’язки між ними.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebanki ... eno-vimogi
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:56

  IMPRINTER написав:Goodman

1) как будут проверять наличие депозитов?
2) как будут узнавать о %%, полученных от них ?

сейчас информацию о доходах полдучают в налоговой, но налоговая не имеет информации о доходах от депозитов равно как и о суммах депозитов ...

А может таки примут, что банки обяжут сообщать о депо субсидиантов, по должникам же упразднили БТ, так и по субсидиантам упростить могут...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 05:17

ol_zy по должникам рискают по текущим счетам .
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 06:27

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:Goodman

1) как будут проверять наличие депозитов?
2) как будут узнавать о %%, полученных от них ?

сейчас информацию о доходах полдучают в налоговой, но налоговая не имеет информации о доходах от депозитов равно как и о суммах депозитов ...

А может таки примут, что банки обяжут сообщать о депо субсидиантов, по должникам же упразднили БТ, так и по субсидиантам упростить могут...

В західних країнах простіше в кінці року банк просто відсилає податковій і клієнту форму в якій вказує суму отриманого доходу за рік з депозиту. Не розумію чому в Україні так не зроблять.
Ukrainian
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