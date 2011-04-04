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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите самый удобный и недорогой , если таке возможно, пакет банковских карточек для оплаты коммуналки через интернет: Герц, Приват24? Какого банка лучше выбрать: Приват, Ощад, Альфа?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Спасибо, посмотрю.
Есть время ответить, почему монобанк?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:46
Re: Байки про банки і не тільки....
А вы знаете , что нельзя войти в программу Дія без Bank ID клиента?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:53
Альфа.
Плюсы:
Комиссии 0%, если банковский переводом на счета, через моб. приложение.
На остаток карты 6-7% (от пакета)
Онлайн валютобмен без комиссий.
Пополнять карту можно без комиссий в любом приватовском терминале.
Снимать без комиссий в банкоматах популярных банков в пределах месячного лимита.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:10
Что, какбэ, вполне логично:
т.е. Дія -- уже, какбэ, не просто "программа" -- а еще и права/паспорт.
И уже совсем скоро можно будет и без Bank ID "заходить":
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:09
НБУ дає газу
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Національний банк затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг та передбачив чіткі критерії їхньої прозорості.
Всі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні будуть подати до Національного банку інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних вебсайтах. Крім цього, усі компанії, які звертатимуться до Національного банку для отримання ліцензії, також повинні розкривати своїх власників та зв’язки між ними.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:56
А может таки примут, что банки обяжут сообщать о депо субсидиантов, по должникам же упразднили БТ, так и по субсидиантам упростить могут...
Додано: Суб 17 кві, 2021 06:27
В західних країнах простіше в кінці року банк просто відсилає податковій і клієнту форму в якій вказує суму отриманого доходу за рік з депозиту. Не розумію чому в Україні так не зроблять.
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