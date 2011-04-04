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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1230123112321233

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 68
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
29%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
9%
6
В жодному
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:46

Ukrainian

ониж е хтят принимать во внимание еще не только доход от депозита, но еще и размер самих депозитов - это уже смешно .. получается человек у кого деньги в банке не должен получать субсидию, а у кого под матрасом может? тогда надо еще учитывать и матрасный фактор - но я думаю наши идиоты еще и это укажут, что нужно проверит ьу кого скока есть налички под матрацем, сколько колец и браслетов от бабушки и т.п.

если учитываются толкьо текущие доходы -0 т только текущие доходы, а если активы, - то тогда учитывайте все активы без исключения - чем депозит в банке отличается от другого имущества человека?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:19

НБУ найближчим часом планує виставити на продаж найбільший банківський актив країни – державний "ПриватБанк". Про це в інтерв'ю виданню GlobalCapital, опублікованому 15 квітня, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
https://www.globalcapital.com/article/b ... privatbank
https://gordonua.com/ukr/news/money/pri ... 49116.htmlЗображення
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Совсем запутанная история с собственностью приватюанка будет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:28

  Investor_K написав:Совсем запутанная история с собственностью приватюанка будет

Приват з хмарою судових позовів і продати...Шева байкар. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Совсем запутанная история с собственностью приватюанка будет

Приват з хмарою судових позовів і продати...Шева байкар. :)

А якщо так: забрати те що вклала держава і вернути взад за 1грн.
flyman
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