Додано: Суб 17 кві, 2021 15:46

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ониж е хтят принимать во внимание еще не только доход от депозита, но еще и размер самих депозитов - это уже смешно .. получается человек у кого деньги в банке не должен получать субсидию, а у кого под матрасом может? тогда надо еще учитывать и матрасный фактор - но я думаю наши идиоты еще и это укажут, что нужно проверит ьу кого скока есть налички под матрацем, сколько колец и браслетов от бабушки и т.п.



если учитываются толкьо текущие доходы -0 т только текущие доходы, а если активы, - то тогда учитывайте все активы без исключения - чем депозит в банке отличается от другого имущества человека?