Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:46
Ukrainian ониж е хтят принимать во внимание еще не только доход от депозита, но еще и размер самих депозитов - это уже смешно .. получается человек у кого деньги в банке не должен получать субсидию, а у кого под матрасом может? тогда надо еще учитывать и матрасный фактор - но я думаю наши идиоты еще и это укажут, что нужно проверит ьу кого скока есть налички под матрацем, сколько колец и браслетов от бабушки и т.п. если учитываются толкьо текущие доходы -0 т только текущие доходы, а если активы, - то тогда учитывайте все активы без исключения - чем депозит в банке отличается от другого имущества человека?
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 37996
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6050 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:19
НБУ найближчим часом планує виставити на продаж найбільший банківський актив країни – державний "ПриватБанк". Про це в інтерв'ю виданню GlobalCapital, опублікованому 15 квітня, заявив голова НБУ Кирило Шевченко. https://www.globalcapital.com/article/b ... privatbank https://gordonua.com/ukr/news/money/pri ... 49116.html
ТИХИЙ
Повідомлень: 3061
З нами з: 10.10.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 355 раз.
Профіль
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:40
Совсем запутанная история с собственностью приватюанка будет
Investor_K
Повідомлень: 6372
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 559 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:28
Investor_K написав:
Совсем запутанная история с собственностью приватюанка будет
Приват з хмарою судових позовів і продати...Шева байкар.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37151
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:46
Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
Совсем запутанная история с собственностью приватюанка будет
Приват з хмарою судових позовів і продати...Шева байкар.
А якщо так: забрати те що вклала держава і вернути взад за 1грн.
flyman
Повідомлень: 24174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1859 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:08
flyman написав: Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
Совсем запутанная история с собственностью приватюанка будет
Приват з хмарою судових позовів і продати...Шева байкар.
А якщо так: забрати те що вклала держава і вернути взад за 1грн.
Це Привату капут і капут БС Неньки України.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37151
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:11
Банки на роздоріжжі
Банки взяли тайм-аут. Куди рухатимуться депозитні ставки
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-1404/
greenozon
Повідомлень: 11196
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 857 раз.
Профіль
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:29
Investor_K
Повідомлень: 6372
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 559 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
253
222001
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
87860
18
23972