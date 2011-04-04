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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 68
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
29%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
9%
6
В жодному
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день.
Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным?
Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:так они и учитывают сейчас другое имущество: незя две машины, незя две квартиры...
а вот депозит (или деньги на карте) было можно иметь - сейчас лавочку могут закрыть:
есть деньги в банке - значит можешь платить. Вот когда не будет тогда может быть и субсидия будет положена


Як правило в світі такі підходи і практикують. Бо це взагалі абсурд, коли людям дали в свій час безоплатно квартиру, потім до неї ще субсидію. Знаю спритників, які цілі палаци роздробили, повписували-повиписували і на субсидіях. Іншій людині не дали, то вона або живе в гірших умовах, або платить за аренду втридорога, ні і субсидію не отримує. Типа хто не їв, тому подарунків нема.
Ой+
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