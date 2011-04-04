Добрый день.
Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным?
Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день.
Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным?
Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Як правило в світі такі підходи і практикують. Бо це взагалі абсурд, коли людям дали в свій час безоплатно квартиру, потім до неї ще субсидію. Знаю спритників, які цілі палаци роздробили, повписували-повиписували і на субсидіях. Іншій людині не дали, то вона або живе в гірших умовах, або платить за аренду втридорога, ні і субсидію не отримує. Типа хто не їв, тому подарунків нема.
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