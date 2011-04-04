Добрый день.
Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным?
Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день.
Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным?
Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Як правило в світі такі підходи і практикують. Бо це взагалі абсурд, коли людям дали в свій час безоплатно квартиру, потім до неї ще субсидію. Знаю спритників, які цілі палаци роздробили, повписували-повиписували і на субсидіях. Іншій людині не дали, то вона або живе в гірших умовах, або платить за аренду втридорога, ні і субсидію не отримує. Типа хто не їв, тому подарунків нема.
Додано: Сер 21 кві, 2021 07:13
тут колега зібрав усі можливі і неможливі таблиці, включно із КБ картами
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:41
Хто може кинути на адвакеш 0,7$ по курсу продажу Привата? Треба оплатити на маленьку суму покупку, а на балансі пусто. Гроші переведу на карту.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Глава правления и главбух одного из банков фальсифицировали финансовую документацию, - СБУ
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Какой банк?
Додано: Чет 22 кві, 2021 19:46
Мова про Місто
Додано: Чет 22 кві, 2021 19:52
КАтерина і Дмитро...звойовують гранд банкіра Шеву
А цей Шева виглядає майстром виносити догани чужими руками.
З матеріалів справи - неприємний тип.
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