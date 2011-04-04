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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1231123212331234

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 68
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
29%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
9%
6
В жодному
9%
6
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день.
Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным?
Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
Geo2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:так они и учитывают сейчас другое имущество: незя две машины, незя две квартиры...
а вот депозит (или деньги на карте) было можно иметь - сейчас лавочку могут закрыть:
есть деньги в банке - значит можешь платить. Вот когда не будет тогда может быть и субсидия будет положена


Як правило в світі такі підходи і практикують. Бо це взагалі абсурд, коли людям дали в свій час безоплатно квартиру, потім до неї ще субсидію. Знаю спритників, які цілі палаци роздробили, повписували-повиписували і на субсидіях. Іншій людині не дали, то вона або живе в гірших умовах, або платить за аренду втридорога, ні і субсидію не отримує. Типа хто не їв, тому подарунків нема.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 07:13

  Geo2 написав:Добрый день.
Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным?
Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.


тут колега зібрав усі можливі і неможливі таблиці, включно із КБ картами
https://mustbe.ml/tables/
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:41

Хто може кинути на адвакеш 0,7$ по курсу продажу Привата? Треба оплатити на маленьку суму покупку, а на балансі пусто. :) Гроші переведу на карту.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 20:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Іншій людині не дали, то вона або живе в гірших умовах, або платить за аренду втридорога, ні і субсидію не отримує.

що заважає, тому хто в аренді скласти договір аренди і заявити свое право на субсидію? напевно бажання бути "зразковим і безпроблемним" - або труси , або хрестик.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Глава правления и главбух одного из банков фальсифицировали финансовую документацию, - СБУ
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
https://censor.net/ru/news/3261387/glav ... atsiyu_sbu
Какой банк?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:46

  cheburek3 написав:Глава правления и главбух одного из банков фальсифицировали финансовую документацию, - СБУ
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
https://censor.net/ru/news/3261387/glav ... atsiyu_sbu
Какой банк?

Мова про Місто
http://finbalance.com.ua/news/pravookhorontsi-povidomili-pro-pidozru-hlavi-pravlinnya-banku-mozhe-ytisya-pro-misto-bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:52

КАтерина і Дмитро...звойовують гранд банкіра Шеву
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/21/673213/
А цей Шева виглядає майстром виносити догани чужими руками.
З матеріалів справи - неприємний тип.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:13

Ріст депозитних ставок може розпочатися ближче до осені, вважають банкіри. Проте за останні два тижні гривневі депозити вже подорожчали у трьох великих банках, а валютні вклади — у двох. Знизити дохідність ризикнуло вдвічі менше фінустанов.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2104/
greenozon
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