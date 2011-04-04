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Добрый день. Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным? Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
uaprofi написав:так они и учитывают сейчас другое имущество: незя две машины, незя две квартиры... а вот депозит (или деньги на карте) было можно иметь - сейчас лавочку могут закрыть: есть деньги в банке - значит можешь платить. Вот когда не будет тогда может быть и субсидия будет положена
Як правило в світі такі підходи і практикують. Бо це взагалі абсурд, коли людям дали в свій час безоплатно квартиру, потім до неї ще субсидію. Знаю спритників, які цілі палаци роздробили, повписували-повиписували і на субсидіях. Іншій людині не дали, то вона або живе в гірших умовах, або платить за аренду втридорога, ні і субсидію не отримує. Типа хто не їв, тому подарунків нема.
Geo2 написав:Добрый день. Какие банки сейчас дают карты дебетовые с кэшбеком наиболее выгодным? Я открыл пока в Форварде и в Укрсиббанке. В Укрсибе плохо, что не сразу видно, начисляется ли кэшбэк по онлайн платежу.
Глава правления и главбух одного из банков фальсифицировали финансовую документацию, - СБУ Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. https://censor.net/ru/news/3261387/glav ... atsiyu_sbu Какой банк?
cheburek3 написав:Глава правления и главбух одного из банков фальсифицировали финансовую документацию, - СБУ Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. https://censor.net/ru/news/3261387/glav ... atsiyu_sbu Какой банк?
Ріст депозитних ставок може розпочатися ближче до осені, вважають банкіри. Проте за останні два тижні гривневі депозити вже подорожчали у трьох великих банках, а валютні вклади — у двох. Знизити дохідність ризикнуло вдвічі менше фінустанов.
greenozon написав:Ріст депозитних ставок може розпочатися ближче до осені, вважають банкіри. Проте за останні два тижні гривневі депозити вже подорожчали у трьох великих банках, а валютні вклади — у двох. Знизити дохідність ризикнуло вдвічі менше фінустанов.