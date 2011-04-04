Goodman написав:
що заважає, тому хто в аренді скласти договір аренди і заявити свое право на субсидію? напевно бажання бути "зразковим і безпроблемним" - або труси , або хрестик.
Субсидію на аренду? Як правило, аренда суттєво дорожча за комуналку. В тому то і парадокс, що при наявності вакансій всередині країни, більшості краще виїжджати за кордон, де легше вирішити питання аренди житла, ніж всередині, коли зарплата недостатня для аренди та інших витрат.
В цих же інших країнах бажаючому отримати допомогу не те що рахунки перевірять, а і в сміттєвий бачок заглянуть. А в нас повний парадокс, людина, яка платить прямі податки (офіційно заробляє), платить дорожче ще і за споживчі витрати, бо в них загнані субсидії та інше.
Я теж вважаю, що і варто ціни на комуналь знизити до більш підйомних, а не заганяти вверх, виплачуючи деяким топам по 2 млн. за день роботи.