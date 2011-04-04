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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 69
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
29%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
10%
7
В жодному
9%
6
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:15

  Investor_K написав:
  greenozon написав:Ріст депозитних ставок може розпочатися ближче до осені, вважають банкіри. Проте за останні два тижні гривневі депозити вже подорожчали у трьох великих банках, а валютні вклади — у двох. Знизити дохідність ризикнуло вдвічі менше фінустанов.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2104/

Тенденція мені подобається

Вроді Укрбудінвестбанк теж на якийсь мізер депоставки підняв.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:18

Вы такими не брезгуете? Или до 200 кило пофиг?
Investor_K
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Олександр Писарук: «Найбільш жорсткий банк у плані фінмоніторингу — це саме Райффайзен»

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... ov-v-evro/
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:що заважає, тому хто в аренді скласти договір аренди і заявити свое право на субсидію? напевно бажання бути "зразковим і безпроблемним" - або труси , або хрестик.


Субсидію на аренду? Як правило, аренда суттєво дорожча за комуналку. В тому то і парадокс, що при наявності вакансій всередині країни, більшості краще виїжджати за кордон, де легше вирішити питання аренди житла, ніж всередині, коли зарплата недостатня для аренди та інших витрат.
В цих же інших країнах бажаючому отримати допомогу не те що рахунки перевірять, а і в сміттєвий бачок заглянуть. А в нас повний парадокс, людина, яка платить прямі податки (офіційно заробляє), платить дорожче ще і за споживчі витрати, бо в них загнані субсидії та інше.
Я теж вважаю, що і варто ціни на комуналь знизити до більш підйомних, а не заганяти вверх, виплачуючи деяким топам по 2 млн. за день роботи.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:28

  Investor_K написав:Вы такими не брезгуете? Или до 200 кило пофиг?

В УБІБі тільки до 200000.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 23:11

  greenozon написав:Ріст депозитних ставок може розпочатися ближче до осені, вважають банкіри.

Може розпочатися, а може и не розпочатися 8)
Да и до осени аж еще полгода ждать.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:59

Так в УБИБ наоборот снижение https://ubib.com.ua/news/568-36.html
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:34

  vovareuckij написав:Так в УБИБ наоборот снижение https://ubib.com.ua/news/568-36.html

То тільки на півроку.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:54

Цікаве і пізнавальне чтиво від НБУ за 1й квартал 2021
---
Зміст
Головне 4
Частина 1. Зовнішнє середовище 6
Вставка 1. Світова інфляція у зоні турбулентності 9
Частина 2. Економіка України: поточні тенденції 11
2.1. Інфляційний розвиток 11
Вставка 2. Досягнення інфляційних цілей центральними банками країн світу 14
2.2. Попит і випуск 16
2.3. Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 19
2.4. Фіскальний сектор 21
2.5. Платіжний баланс 23
Вставка 3. Торгівля медичними товарами у 2020 році 26
Вставка 4. Контракт на транзит газу 2019 року: amat victoria curam 27
2.6. Монетарні умови та фінансові ринки 29
Вставка 5. Грошова маса: розмір має значення? 32
Частина 3. Економіка України: прогноз 34
3.1. Інфляційний розвиток 34
Вставка 6. Оцінювання точності макроекономічних прогнозів НБУ 36
3.2. Попит і випуск 39
3.3. Платіжний баланс 43
Вставка 7. Можлива емісія СПЗ Міжнародним валютним фондом та її наслідки для України 45
3.4. Монетарні умови та фінансові ринки 46
3.5. Ризики прогнозу 4




https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 021-Q2.pdf
greenozon
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