Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon написав:Ріст депозитних ставок може розпочатися ближче до осені, вважають банкіри. Проте за останні два тижні гривневі депозити вже подорожчали у трьох великих банках, а валютні вклади — у двох. Знизити дохідність ризикнуло вдвічі менше фінустанов.
Goodman написав:що заважає, тому хто в аренді скласти договір аренди і заявити свое право на субсидію? напевно бажання бути "зразковим і безпроблемним" - або труси , або хрестик.
Субсидію на аренду? Як правило, аренда суттєво дорожча за комуналку. В тому то і парадокс, що при наявності вакансій всередині країни, більшості краще виїжджати за кордон, де легше вирішити питання аренди житла, ніж всередині, коли зарплата недостатня для аренди та інших витрат. В цих же інших країнах бажаючому отримати допомогу не те що рахунки перевірять, а і в сміттєвий бачок заглянуть. А в нас повний парадокс, людина, яка платить прямі податки (офіційно заробляє), платить дорожче ще і за споживчі витрати, бо в них загнані субсидії та інше. Я теж вважаю, що і варто ціни на комуналь знизити до більш підйомних, а не заганяти вверх, виплачуючи деяким топам по 2 млн. за день роботи.
Цікаве і пізнавальне чтиво від НБУ за 1й квартал 2021 --- Зміст Головне 4 Частина 1. Зовнішнє середовище 6 Вставка 1. Світова інфляція у зоні турбулентності 9 Частина 2. Економіка України: поточні тенденції 11 2.1. Інфляційний розвиток 11 Вставка 2. Досягнення інфляційних цілей центральними банками країн світу 14 2.2. Попит і випуск 16 2.3. Ринок робочої сили та доходи домогосподарств 19 2.4. Фіскальний сектор 21 2.5. Платіжний баланс 23 Вставка 3. Торгівля медичними товарами у 2020 році 26 Вставка 4. Контракт на транзит газу 2019 року: amat victoria curam 27 2.6. Монетарні умови та фінансові ринки 29 Вставка 5. Грошова маса: розмір має значення? 32 Частина 3. Економіка України: прогноз 34 3.1. Інфляційний розвиток 34 Вставка 6. Оцінювання точності макроекономічних прогнозів НБУ 36 3.2. Попит і випуск 39 3.3. Платіжний баланс 43 Вставка 7. Можлива емісія СПЗ Міжнародним валютним фондом та її наслідки для України 45 3.4. Монетарні умови та фінансові ринки 46 3.5. Ризики прогнозу 4