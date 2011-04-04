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chipmunk написав:Оскільки зовсім неочікувано підкралась старість, то треба міняти паспорт на ідіоткарту, нову фотку кажуть не клеять. Тож питання - треба буде ходити по всім банкам оновлювати дані, чи по мірі необхідності або взагалі онлайн?
тема битвы ритейла против банков по размеру интерченджа не вызвала большого ажиотажа...
вопрос к знатокам: 1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой? 2) интерчендж по дебетовым и кредитовым картам - разный или одинаков? 3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов? 4) у Визы и Мастера одинаковые ставки или есть нюансы?
и еще - в чем прикол для банков и Мастера с Визой, когда платят токеном, зачем это продвигают? у кого-то есть идеи или понимание?
Shaman написав:тема битвы ритейла против банков по размеру интерченджа не вызвала большого ажиотажа...
вопрос к знатокам: 1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой? 2) интерчендж по дебетовым и кредитовым картам - разный или одинаков? 3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов? 4) у Визы и Мастера одинаковые ставки или есть нюансы?
и еще - в чем прикол для банков и Мастера с Визой, когда платят токеном, зачем это продвигают? у кого-то есть идеи или понимание?
спасибо
на сайтах мастера и визы если хорошо поискать должны быть таблицы со ставками интерченджа для Украины. ставки разнятся как от МСС, так и от кредитная/дебетная/ и от статусности карты как правило он Выше для кредитным и платиновым ("елитных")
Shaman написав: 1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой? 3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов
спасибо
Банк робить фіксовану комісію для продавця. Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)
Я вважаю, якщо покупець розрахується карткою бразильського банку, то може два відсотки банк і втратить, а якщо українською - не втратить нічого і буде кешбеки пропонувати. Можу помилятись.
Shaman написав: 1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой? 3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов
спасибо
Банк робить фіксовану комісію для продавця. Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)
Я вважаю, якщо покупець розрахується карткою бразильського банку, то може два відсотки банк і втратить, а якщо українською - не втратить нічого і буде кешбеки пропонувати. Можу помилятись.
как я вижу - для продавца банк-владелец терминалов делает % эквайринга. а кешбек дают банки-эмитенты карт, которые получают за это интерчендж. походу, на интерчендже зарабатывают больше.
Shaman написав:тема битвы ритейла против банков по размеру интерченджа не вызвала большого ажиотажа...
вопрос к знатокам: 1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой? 2) интерчендж по дебетовым и кредитовым картам - разный или одинаков? 3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов? 4) у Визы и Мастера одинаковые ставки или есть нюансы?
и еще - в чем прикол для банков и Мастера с Визой, когда платят токеном, зачем это продвигают? у кого-то есть идеи или понимание?
спасибо
1) Интерчейнж устанавливает платежная система 2) Разный, но класс определяется рейнждем (первые 6 цифр), в частности, поэтому большинство кредитных карт выпускаются как дебетки по классификация платёжной системы 4) Могут быть разные, но насколько знаю по факту одинаковы, конкуренция
Прикол в безопасности, токен более защищён, и фактически бесплатен