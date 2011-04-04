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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1238123912401241>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 70
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
29%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
10%
7
В жодному
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 09:19

Re: Байки про банки і не тільки....

АП Банк депозит посевной+ на 18 мес. 12% в гривне
Налетай народ :D
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 10:58

  chipmunk написав:Оскільки зовсім неочікувано підкралась старість, то треба міняти паспорт на ідіоткарту, нову фотку кажуть не клеять. Тож питання - треба буде ходити по всім банкам оновлювати дані, чи по мірі необхідності або взагалі онлайн?


По мірі необхідності.
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:37

  flyman написав:абанка піднімає ставки!
пішло поїхало!
прощай депозитна Сантабарбара


не тут то було ...
спад продовжується, за винятком УкрКапітала


НБУ не допоміг: дрібні банки продовжують «різати» ставки за депозитами
https://minfin.com.ua/ua/2021/04/28/63937022/
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:42

Re: Байки про банки і не тільки....

тема битвы ритейла против банков по размеру интерченджа не вызвала большого ажиотажа...

вопрос к знатокам:
1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой?
2) интерчендж по дебетовым и кредитовым картам - разный или одинаков?
3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов?
4) у Визы и Мастера одинаковые ставки или есть нюансы?

и еще - в чем прикол для банков и Мастера с Визой, когда платят токеном, зачем это продвигают? у кого-то есть идеи или понимание?

спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:58

  Shaman написав:тема битвы ритейла против банков по размеру интерченджа не вызвала большого ажиотажа...

вопрос к знатокам:
1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой?
2) интерчендж по дебетовым и кредитовым картам - разный или одинаков?
3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов?
4) у Визы и Мастера одинаковые ставки или есть нюансы?

и еще - в чем прикол для банков и Мастера с Визой, когда платят токеном, зачем это продвигают? у кого-то есть идеи или понимание?

спасибо


на сайтах мастера и визы если хорошо поискать должны быть таблицы со ставками интерченджа для Украины.
ставки разнятся как от МСС, так и от кредитная/дебетная/ и от статусности карты
как правило он Выше для кредитным и платиновым ("елитных")
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:40

  Shaman написав:
1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой?
3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов

спасибо

Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)

Я вважаю, якщо покупець розрахується карткою бразильського банку, то може два відсотки банк і втратить, а якщо українською - не втратить нічого і буде кешбеки пропонувати.
Можу помилятись.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:32

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой?
3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов

спасибо

Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)

Я вважаю, якщо покупець розрахується карткою бразильського банку, то може два відсотки банк і втратить, а якщо українською - не втратить нічого і буде кешбеки пропонувати.
Можу помилятись.

как я вижу - для продавца банк-владелец терминалов делает % эквайринга.
а кешбек дают банки-эмитенты карт, которые получают за это интерчендж.
походу, на интерчендже зарабатывают больше.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  sergey_sryvkin написав:Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)

Напевно вже нагнули
БАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Думаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через меншу комісію банку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:тема битвы ритейла против банков по размеру интерченджа не вызвала большого ажиотажа...

вопрос к знатокам:
1) интерчендж одинаков для всех или каждый банк устанавливает свой?
2) интерчендж по дебетовым и кредитовым картам - разный или одинаков?
3) если интерчендж у разных банков разный - то % эквайринга изменяется в зависимости от этого или просто меняется доход банков-владельцев терминалов?
4) у Визы и Мастера одинаковые ставки или есть нюансы?

и еще - в чем прикол для банков и Мастера с Визой, когда платят токеном, зачем это продвигают? у кого-то есть идеи или понимание?

спасибо


1) Интерчейнж устанавливает платежная система
2) Разный, но класс определяется рейнждем (первые 6 цифр), в частности, поэтому большинство кредитных карт выпускаются как дебетки по классификация платёжной системы
4) Могут быть разные, но насколько знаю по факту одинаковы, конкуренция

Прикол в безопасности, токен более защищён, и фактически бесплатен
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:54

  BIGor написав:
  sergey_sryvkin написав:Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)

Напевно вже нагнули
БАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Думаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через меншу комісію банку.

обычная партнерка
Мизантрóп
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