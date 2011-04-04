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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1238123912401241

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 70
Більше десяти
19%
13
Від п'яти до десяти
29%
20
В чотирьох
16%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
10%
7
В жодному
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:56

  BIGor написав:
  sergey_sryvkin написав:Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)

Напевно вже нагнули
БАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Думаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через меншу комісію банку.

Не понятно кто куда кого нагнул - по ссылке обычная ко-брендинговая картка которых в Украине десятки, а в мире миллионы.

Я ещё в далеком 2011 писал программу для одного мобильного оператора у которого была ко-брендинговая карта с одним из крупных банков. Но и на тот момент это небыло какой-то уж прям диковинкой.

Я к тому же хочу обратить внимание что эта карта имеет условную плату за обслуживание 36 гривен и это в больше 15 гривен которые хотят другие банки.
vitaliy_berdinskikh
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