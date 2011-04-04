BIGor написав: sergey_sryvkin написав:Банк робить фіксовану комісію для продавця.Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)Напевно вже нагнулиБАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-avalДумаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через меншу комісію банку.
sergey_sryvkin написав:Банк робить фіксовану комісію для продавця.Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)