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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1238123912401241

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 72
Більше десяти
18%
13
Від п'яти до десяти
29%
21
В чотирьох
15%
11
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
10%
7
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:56

  BIGor написав:
  sergey_sryvkin написав:Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)

Напевно вже нагнули
БАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Думаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через меншу комісію банку.

Не понятно кто куда кого нагнул - по ссылке обычная ко-брендинговая картка которых в Украине десятки, а в мире миллионы.

Я ещё в далеком 2011 писал программу для одного мобильного оператора у которого была ко-брендинговая карта с одним из крупных банков. Но и на тот момент это небыло какой-то уж прям диковинкой.

Я к тому же хочу обратить внимание что эта карта имеет условную плату за обслуживание 36 гривен и это в больше 15 гривен которые хотят другие банки.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 13:47

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:Я к тому же хочу обратить внимание что эта карта имеет условную плату за обслуживание 36 гривен и это в больше 15 гривен которые хотят другие банки.

Там є два тарифи, той що без "+" немає абонплати.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 17:07

Ой+ Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня . :D
allochka171200
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 17:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  allochka171200 написав:Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?

Кхм, до 200тис грн кругом безпечно... Тим паче там нема михоартемних приколів
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:13

  allochka171200 написав:Ой+ Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня . :D

Неопсано
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 06:58

Re: Байки про банки і не тільки....

в продолжение темы interchange и acquiring

((( картинки не грузятся штатными средствами.

прикольная инфографика. в цифрах
банк-эмитент - 1,4%
банк-эквайр - 0,6%
от каждого МПС откусывает по 0,1% плюс по 1 грн тоже из каждой части. последнее не очень понятно - из каждой транзакци? т.е. при платежах до 100 грн банки ничего не получают???
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  allochka171200 написав:Ой+ Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня .


Тут швидше питання чи вигідно. Ідея дає зараз не найкращі ставки, але якщо Вас влаштовують, то цілком підходить. З другого боку навіть з найбільшими депоставками виграєте 0,1% на місяць, що також не є чимось надзвичайним.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:
  sergey_sryvkin написав:Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)

Напевно вже нагнули
БАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Думаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через меншу комісію банку.

Не понятно кто куда кого нагнул - по ссылке обычная ко-брендинговая картка которых в Украине десятки, а в мире миллионы.

...

из того, что понял, - законодатели interchange - это МПС.
так что банк может снизить комиссию за терминал до определенного предела, потом это в убыток. и 2% близко к этому пределу.

по АТБ - это уже не обычный кобрендинг хотя бы потому, что масштабы АТБ не сравнимы с другими ритейлами - кроме разве что сильпо. ИМХО, повторяет историю Привата среди банков...

может быть интересный результат, если АТБ сможет массово организовать выдачу таких карт, - тем более в сочетании с массовым переводом пенсов в Аваль. наблюдаемс 8)

кстати, как работает кобрендинг, - банк делает кешбек продавцу, кто знает?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:34

С какой даты банки начнут работать?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:52

Re: Байки про банки і не тільки....

05.05
Investor_K
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